بكين: واشنطن تعمل على تغذية التوتر بالمنطقة

بكين: واشنطن تعمل على تغذية التوتر بالمنطقةاتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشوينونغ اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تعمل على تغذية التوتر في المنطقة، وعليها تحمّل مسؤولية أفعالها.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن تشوينونغ خلال إفادة صحفية، تعليقاً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، المحتملة إلى تايوان، القول: إن "واشنطن تتعمد استخدام تايوان لاحتواء الصين، وتلك الاستراتيجية تعمل من خلالها على استفزاز الصين".

وأوضحت أن بكين "أبلغت واشنطن مراراً وعلى مستويات مختلفة معارضتها زيارة بيلوسي إلى تايوان وتأمل أن يكون المسؤولين الأمريكيين مدركين مدى خطورة هذه المسألة".

ونفت المتحدثة الصينية احتمالية عقد لقاء بين وزيري خارجية الصين والولايات المتحدة، على هامش الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الأسبوع الجاري.