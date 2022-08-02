نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر قانونيون اردنيون حول زيادة رواتب النواب : غير دستورية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 06:08 مساءً - دوت الخليج :- لم يمر قرار مجلس النواب بزيادة رواتب اعضائه بمبلغ 200 دينار الى 400 دينار مرور الكرام على الجسم القانوني في البلد لحساسية هذه الزيادة في ظل الظروف التي يعيشوها الاردنيون .

بداية فقد كانت المصادر قد كشفت اليوم الاثنين انه قد تم بالفعل زيادة رواتب النواب بين 200 الى 400 دينار وفق مكان السكن لكل نائب مخصص جزء منها لدعم المحروقات التي ارتفعت في الاونة الاخيرة الا ان المصادر القانونية التي لاحظت هذه الزيادة وعلقت عليها اكدت انها زيادة غير دستورية وتتعارض مع المادة 2-76 من الدستور التي تم تعديلها في العام 2022 .

وكشف احد النواب للمدينة نيوز مساء الاثنين بان المجلس سيصدر توضيحا خلال الساعات او الايام القادمة .

