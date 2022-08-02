ما معنى تم سحب التأدية الضمان الاجتماعي هذا الشهر 1444؟.. وزارة الموارد البشرية تُعٌلق

بعد انتشار بعض الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي و التي تفيد بسحب تأدية الضمان وتأكيد وزارة الموارد بأن تم السحب وصرف الضمان، يتساءل البعض ما معنى تم سحب التأدية ويأتي هذا الأمر قبل انتهاء المدة الخاصة بالضمان المطور ،وجدير بالذكر أن هذا النظام يطبق على كافة المستفيدين داخل المملكة نوافيكم بكافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع على النحو التالي.

ما معنى تم سحب التأدية

معنى تم سحب التأدية يقصد بها هنا إطلاقها على أصحاب المعاشات في البنوك والتي صدر قرار بحقها حتى يستفيد منها مستحقي الدعم ويفيد سحب وزارة الموارد البشرية تأدية المعاش إيداع القيمة المالية داخل البنوك، علماً بأنه أصبح من السهل معرفة كافة التفاصيل الخاصة بتأدية المعاشات من خلال البوابة الرقمية للضمان الاجتماعي وهي عبارة عن خدمة يتم تقديمها إلى 920 ألف شخص بقيمة تصل إلى 2 مليار ريال سعودي.

خطوات التسجيل في الضمان المطور

حتى يتمكن الفرد من التسجيل في الضمان المطور يجب عليهم تطبيق الخطوات التالية:

التوجه إلى الضمان الاجتماعي المطور.

الذهاب إلى تسجيل الدخول.

ثم اختيار تسجيل دخول جديد.

إضافة بعض البيانات المطلوبة المتمثلة في رقم هوية المستفيد وتاريخ ميلاده.

إدخال كلمة السر ثم تأكيدها.

إضافة رمز التأكيد.

الإقرار بالنظام ثم الموافقة على جميع الشروط والأحكام.

النقر على تسجيل.

إتباع التعليمات المطلوبة.

تسجيل الدخول عبر الواجهة الرئيسية.

النقر على الملف الموحد.

إضافة كل المعلومات والبيانات.

التحقق من البيانات المدخلة.

النقر على تقديم البيانات.

اختيار ملء بيانات المنازل.

إدخال البيانات المطلوبة ثم العودة إلى الصفحة الرئيسية.

التوجه إلى قائمة البرامج.

التقديم في البرنامج المراد.

خطوات تجديد البيانات للحصول على التأدية

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على المواطنين بضرورة تحديث البيانات للحصول على التأدية وجاء تحديث البيانات متمثل في الخطوات التالية: