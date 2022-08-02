نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التربية والتعليم نتائج توجيهي 2022|| رابط وخطوات استخراج نتائج التوجيهي الفلسطيني في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التربية والتعليم نتائج توجيهي 2022، تم الإعلان عن نتائج التوجيهي لعام 2022 في دولة فلسطين الشقيقة لعام 2022بواسطة وزارة التربية والتعليم ولك في صباح يوم السبت الماضي حيث بلغ عدد الطلاب الذين نجحوا 58107 طالب وطالبة من بين 217,23 ألف طالب وطالبة خضعوا لامتحانات الفرع العلمي ومن بين إجمالي 853023 طالباً متقدم لامتحانات الثانوية العامة.

وزارة التربية والتعليم نتائج توجيهي 2022

أعلنت الوزارة عن نسبة نجاح بلغت 68.12 للفروع كاملة وهي نسبة مرتفعة مقارنة بباقي الأعوام كما أعلنت الوزارة عن رفع النتائج من خلال الموقع الرسمي للوزارة، ليتمكن الطلاب من الحصول عليها عبر إدخال رقم المقعد من أجل الحصول على كشف العلامات.

وجاء وسط تصريحات الوزارة أن عدد الطلاب الخاضعين للامتحان كان أكثر من 87 ألف طالب و48 ألف طالبة، موزعين على ما يقارب 729 قاعة لامتحان المدرسة الثانوية لهذا العام في فلسطين وتمت الامتحانات جميعها في سلام وهدوء وسط مراقبة واشراف من الوزارة ولم ترد اي شكاوي من أداء الوزارة في الاشراف أوالمراقبة.

وقد قامت الوزارة بعد الانتهاء من عملية التصحيح ومراجعة الأوراق بالإعلان عن أسماء أوائل التوجيهي فلسطين يوم السبت الماضي والموافق 30 يوليو 2022 وأكدت أن النتيجة جاءت مرضية للجميع ومفرحة لأولياء الأمور.

رابط نتائج توجيهي فلسطين 2022 برقم الجلوس

انتهي الطلاب أداء جميع الامتحانات من قرابة شهر, ولذلك بدأ الجميع بالبحث عن النتيجة, وظهرت النتيجة على المواقع الرسمية للدولة ابتداء من يوم السبت 30 يوليو 2022, وحددت الوزارة غدة مواقع تابعة للوزارة ليقوم الطالب بالاستعلام عن نتيجته من خلالها بكتابة الاسم الرباعي ورقم الجلوس والضغط على استعلام ستظهر النتيجة على الفور ويمكن الكشف عن النتيجة من هنا.

خطوات استخراج نتيجة التوجيهي الفلسطيني 2022

يمكن للطالب وولي الأمر الاستعلام واستخراج نتائج التوجيهي فلسطين الكترونياً عبر اتباع الخطوات التالية: