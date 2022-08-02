نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سكني لمستفيدي الضمان الاجتماعي الشروط وطريقة التقديم في المقال التالي
عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من مواطني المملكة عن سكني لمستفيدي الضمان الاجتماعي وهل مستفيدي الضمان يشملهم سكني؟ وذلك نظرًا لما يقدمه سكني من منتجات متعددة تلبي احتياجات المواطنين، ويمكن لمستفيدي الضمان الاستفادة من سكني عبر التسجيل في إسكان الضمان الاجتماعي والتعرف على شروط قرض سكني لمستفيدي الضمان ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سكني لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
سكني لمستفيدي الضمان الاجتماعي
يسمح للمواطنين بالتمتع بمزايا سكني لمستفيدي الضمان الاجتماعي على أن يتم التأكد من استيفائهم لكافة الشروط الموضوعة باللائحة التنفيذية الموضوعة من قبل وزارة الإسكان.
التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان
وفرت وزارة الإسكان للأفراد الراغبين في التسجيل للاستفادة من الإسكان التنموي من مستفيدي الضمان إمكانية التسجيل وتقديم الطلبات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه لمقر الإسكان على أن يتم إتباع الخطوات الآتية:
- الولوج إلى موقع سكني الرسمي والذي خصص من قبل وزارة الإسكان.
- إدخال بيانات المستفيد المطلوبة وكذلك رقم هويته بصفحة سكني.
- تدوين رقم الجوال، ومن ثم إدخال تاريخ الميلاد.
- يقوم بعدها المستفيد بإتباع تعليمات الصفحة حتى يتم ظهور حالة استحقاقه.
- بمجرد ظهور حالة الاستحقاق يمكنه البدء في التقديم على برامج الدعم المتوفرة.
شروط سكني لمستفيدي الضمان الاجتماعي
تأكيدًا من وزارة الإسكان على وصول الدعم لمستحقيه والوصول إلى احتياجات المواطنين فقد وضعت عددًا من الضوابط التي تنظم عملية استفادة المتقدمين من برامج الدعم مع التأكيد على أن هذا البرنامج غير ربحي تمامًا ويتم الاستفادة منه بصورة مجانية وتتضمن تلك الضوابط:
- يمنح المستفيد وحدة بإيجار شهري بقيمة 200 ريال فقط على أن يكون مسجلًا بالوزارة ضمن محدودي الدخل.
- المستفيدين ولديهم مصدرًا للدعم بخلاف الضمان الاجتماعي يمكنهم الحصول على وحدات سكنية بقيمة شهرية 800 ريال سعودي.
- تكون الأولوية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي المستحقين في الحصول على الوحدات في حال عدم توافر أي مصدر دخل أخر.
- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برامج الدعم من وزارة الإسكان.
- ألا يكون المستفيد يمتلك منزلًا باسمه.
- لا يسمح بالاستفادة من البرامج المتعددة لسكني ألا للأفراد أصحاب الجنسية السعودية فقط.
- ضرورة كون المتقدم بالغًا لسن 25 سنة على الأقل.
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