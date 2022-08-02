نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس رابط موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس لطلاب شهادة الثانوية العامة، حيث من المقرر أن يعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي نتيجة الثانوية العامة 2022 خلال الأيام القادمة، على أن يتم إعلان نتائج الطلاب، وكذلك أسماء أوائل الثانوية على مستوى جميع الشعب العلمية والأدبية، وذلك من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني الرسمي فور اعتمادها من معالي الوزير.

نتيجة الثانوية العامة 2022

صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قرب الانتهاء من الأعمال الخاصة برصد وتجميع درجات طلاب شهادة الثانوية العامة 2022 على مستوى جميع الكنترولات بمحافظات الجمهورية، كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي على اعتماد النتيجة بشكل رسمي للعام الدراسي 2021 – 2022 خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري، مؤكدًا على اقتراب مؤشرات النتيجة من متوسطات العام الماضي بالنسبة لمجاميع الطلاب ونسب النجاح.

وفي ذلك الإطار أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على رسوب الطالب في المادة، وذلك في حال حصوله على أقل من 50% بمجموع المادة، وبذلك له الحق في دخول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، كما يبلغ المجموع الكلي للطلاب ضمن نتيجة الثانوية العامة 2022 للشعب العلمية والأدبية 410 درجة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022 سيتم الإعلان عنها لأعزائنا الطلبة والطالبات فور اعتمادها رسميًا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لكل من شعبة العلمي علوم وشعبة العلمي رياضة وشعبة الأدبي من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني الرسمي، كما سيتم نشرأسماء أوائل الثانوية أيضًا من خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتائج الطلاب.

خطوات الإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

علمًا بأن درجات نتائج طلاب شهادة الثانوية العامة ستظهر بالمجموع الكلي وليس بالنسب المئوية من إجمالي مجموع نتيجة الثانوية العامة البالغ 410 درجة، وذلك مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لأعزائنا طلبة وطالبات الثانوية العامة.

تحديث

صرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 خلال الفترة من الأول وحتى السابع من شهر أغسطس الجاري، حيث أكد على استمرار الأعمال الخاصة بتدقيق ما يقرب من 10 مليون بابل شيت على مستوى جميع كنترولات الثانوية العامة، وذلك مع مراعاة تطبيق القواعد الخاصة بالرأفة على كراسات إجابة الطلاب.

كما أكد وزير التربية والتعليم على عدم تأخير إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 وقد تم تقدير مواعيد إعلان النتيجة بشكل دقيق، كما أكد على عدم معرفة نسب نجاح الطلاب حتى الوقت الراهن، حيث تتم أعمال تصحيح إجابات الطلاب في إطار من الشفافية التامة.