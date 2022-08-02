نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الاعلان عن أوائل الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد الإعلان عن أوائل الثانوية العامة ٢٠٢٢، يكون أولياء الأمور في حالة ترقب لمعرفة موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ والإعلان عن أوائل الثانوية العامة، وتم التوضيح من قبل وزير التربية والتعليم طارق شوقي أنه سيتم ظهور نتيجة الثانوية العامة فور الإنتهاء من التصحيح الإلكتروني، وسيتم الإعلان عنها قبل اليوم الثامن من شهر أغسطس ٢٠٢٢.

موعد الإعلان عن أوائل الثانوية العامة ٢٠٢٢

سيتم التوضيح عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وموعد الإعلان عن أوائل الثانوية العامة ٢٠٢٢.

• وقال وزير التربية والتعليم طارق شوقي أنه لم يتم تغيير موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وسيتم الإعلان عنها في الموعد التي تم تحديده وهو قبل يوم الثامن من شهر أغسطس ٢٠٢٢.

• وسيتم ظهور نتيجة الثانوية العامة بعد إعتمادها من الوزير طارق شوقي بعد الإنتهاء من التصحيح الإلكتروني ٢٠٢٢.

• وقالت الوزارة أن إمتحانات الدور الثاني ستكون في شهر أغسطس وسيتم الإعلان عن جدول إمتحانات الدور الثاني فور الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢.

• وأوضحت وزارة التربية والتعليم عن شروط التقديم للتظلم بعد خمسة عشر يوم من الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢.

خطوات الإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢

يوجد بعض الخطوات للإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة فور إعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم طارق شوقي بعد الإنتهاء من التصحيح الإلكتروني التي يتم دون تدخل بشري، عن طريق بعض الخطوات التالية :

• يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الثانوية العامة : من هنا .

• يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس ثم الضغط على إستعلام النتيجة سوف تظهر جميع بيانات الطالب لكل مادة بالدراجات.

• وسيتم ظهور كل مادة في حالة ناجح أم راسب وسيتم دخول الدور الثاني.

• يتم معرفة مجموع المواد الكلي للطالب بالدراجات وليس بالنسبة المئوية.

• ويكون المجموع الكلي لدراجات الطالب في جميع المواد هو ٤١٠.

نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢

• تم ظهور في الفترة الأخيرة شائعات أن ظهور نتيجة الثانوية العامة ستكون يوم الثاني من شهر أغسطس ٢٠٢٢ وأنه قرار نهائي من وزارة التربية والتعليم، وتم التوضيح من الوزير طارق شوقي أن هذا الكلام غير صحيح وليس له أساس من الصحة وعدم تصديق هذه الشائعات.

• وأوضح وزير التربية والتعليم طارق شوقي أنه سيتم الإعلان عن ظهور نتيجة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم.