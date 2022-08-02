عاجل- 8 مقاتلات أمريكية أقلعت من قاعدة فى اليابان لمرافقة طائرة بيلوسى

جدة - نرمين السيد - خرجت 8 مقاتلات أمريكية من قاعدة فى اليابان لمرافقة طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسى بيلوسى، منذ قليل، حسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية عن وسائل إعلام غربية.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، دخلت طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية، قد تضم رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى من بين ركابها، المرحلة الأخيرة من رحلتها إلى تايوان، بعد مغادرتها ماليزيا، لافتة إلى أن الطائرة الأمريكية سلكت طريقًا ممتدًا يحيط ببحر الصين الجنوبى.

وكانت البحرية الأمريكية أعلنت اليوم الثلاثاء، نشر 4 سفن شرقى تايوان، وذلك قبيل توجه رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى إلى تايبيه اليوم، حسبما أفاد نبأ عاجل لوكالة "رويترز" الإخبارية، منذ قليل.

ويأتى الإجراء الأمريكى وسط تحذيرات مكثفة من الصين، حيث تمركزت أربع سفن حربية أمريكية، بما فى ذلك حاملة طائرات، فى المياه شرق جزيرة تايوان فى عمليات انتشار "روتينية".

حاملة طائرات أمريكية قرب تايوان

وبحسب "رويترز"، أكد مسؤول فى البحرية الأمريكية، أن حاملة الطائرات رونالد ريجان كانت قد عبرت بحر الصين الجنوبى، وهى موجودة حاليًا فى بحر الفلبين وشرق تايوان والفلبين وجنوب اليابان.

وتتخذ السفينة ريجان من اليابان مقرًا لها، وتعمل بطراد صواريخ موجهة.

وقال المسؤول الذى رفض الكشف عن هويته: "فى حين أنهم قادرون على الاستجابة لأى احتمال، فهذه عمليات نشر عادية وروتينية"، مضيفًا أنهم لم يتمكنوا من التعليق على المواقع الدقيقة.

وقال المسؤول بالبحرية الأمريكية إن السفينة الهجومية البرمائية "طرابلس" كانت فى المنطقة أيضًا كجزء من عملية انتشار فى المنطقة، إذ بدأت غادرت فى أوائل مايو من مينائها الأصلى فى سان دييجو.