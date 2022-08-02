المحكمة العليا الروسية تعلن كتيبة «آزوف» الأوكرانية منظمة إرهابية

جدة - نرمين السيد - أعلنت المحكمة العليا فى روسيا، اليوم الثلاثاء، تصنيف كتيبة آزوف الأوكرانية منظمة إرهابية، وذلك بناء على الدعوى التى رفعها مكتب المدعى العام، وتم حظر نشاطها فى الأراضى الروسية.





ووفقًا لما نقلته وكالة "نوفوستى"، قال قاضى المحكمة العليا الروسية إنه "تم اعتبار كتيبة آزوف كمنظمة إرهابية، وحظر أنشطتها فى الأراضى الروسية". وبحسب الوكالة الروسية، أعلنت المحكمة قرارها وسط حضور العديد من الحقوقيين والصحفيين الروس الذين تحدثوا عن الوقائع العديدة لجرائم مقاتلى منظمة "آزوف"، إضافة إلى عرض العديد من المقابلات المصورة مع سكان مدينتى ماريوبول وفولنوفاخا الذين قتل أقرباؤهم أو اختطفوا أو عذبوا على أيدى مقاتلى المنظمة. وكانت المحكمة شهدت عدة دعاوى جنائية ضد عدد من مقاتلى آزوف فى روسيا، تتهمهم بارتكاب جرائم التطرف والإرتزاق.

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