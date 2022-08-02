العالم اليوم - مخاوف التوتر بين أميركا والصين تهبط بأسهم المؤشرات الأميركية

انتم الان تتابعون خبر مخاوف التوتر بين أميركا والصين تهبط بأسهم المؤشرات الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 05:19 مساءً - تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية في بداية تداولات جلسة اليوم، الثلاثاء، بسبب مخاوف من أن تؤدي زيارة مرتقبة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، لتايوان إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي 107.11 نقطة، أو 0.33 بالمئة، إلى 32691.29 نقطة عند الافتتاح.

كما تراجع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 14.42 نقطة أو 0.35 بالمئة، إلى 4104.21 نقطة.

وهبط المؤشر "ناسداك" المجمع 81.31 نقطة، أو 0.66 بالمئة، إلى 12287.67 نقطة.

وترى الصين أن زيارة مسؤول أميركي رفيع المستوى، والتي قد تكون الأولى في نحو 25 عامًا، تحمل اعترافًا ضمنيًا من أميركا باستقلالية تايوان، والتي تعتبرها الصين جزءًا أساسيًا من أرضها.

وحذرت الصين من إقدام بيلوسي على زيارة تايوان، والتي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءا من البلاد، فيما شددت واشنطن على أن رئيسة مجلس النواب الأميركي من حقها أن تجري الزيارة في حال أرادت ذلك.