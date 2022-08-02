نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاردن : نواب حصلوا على 400 دينار بدل تنقل على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 05:06 مساءً - دوت الخليج :- بين مصدر مطلع في مجلس النواب اليوم الاثنين ان المخصصات التي صرفت للنواب بدلا للتنقلات متفاوتة حسب مكان النائب .



وبين المصدر في تصريحات صحفية : ان بعض النواب حصلوا على مبلغ 200 دينار فيما غيرهم حصل على 300 وآخرين على 400 ، حسب البعد المكاني لكل نائب .



واضاف : ان هذه المبالغ ليست ثابته وتصرف بدل تنقلات وبدل مدير مكتب .