الصحة تشكل لجنة تحقيق في خطأ طبي بمستشفى اردني

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 05:06 مساءً - دوت الخليج :- شكّلت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، لجنة تحقيق للوقوف على حيثيات خطأ طبي في مستشفى الزرقاء الحكومي، حدث اليوم أثناء إجراء عملية جراحية لأحد الأشخاص.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى اتخاذها "الإجراءات الطبية كافة للتخفيف من تداعيات هذا الخطأ على المريض"، مؤكدة انها ستقوم بـ "الإعلان عن نتائج تحقيقاتها حول ما جرى وبكل شفافية".

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