الأردن يشارك في اجتماعٍ لمراجعة “عدم انتشار الأسلحة النووية”

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 05:06 مساءً - دوت الخليج :- شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في اجتماعٍ استضافه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في نيويورك. ونظم الاجتماع لعدد من رؤساء الوفود المشاركين في مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وذلك لتبادل الآراء حول سبل إنجاح أعمال المؤتمر.

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