ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات كنتاكى الأمريكية إلى 35 قتيلا

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة فى ولاية كنتاكى الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إلى 35 قتيلا، فى ظل استمرار هطول الأمطار، حسبما أعلن حاكم الولاية الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة.





وفى تغريدة عبر "تويتر"، كتب حاكم كنتاكى، أندى بيشير: "مزيد من الأخبار السيئة. حصلنا على تأكيد عن وجود المزيد من الجثث جراء الفيضانات فى شرق كنتاكى. لقد فقدنا حتى الآن 35 شخصا".

وأضاف: "اليوم كان نهارًا خطرًا من ناحية الطقس فى شرق كنتاكى، مع توقع تساقط المزيد من الأمطار فى المنطقة حتى المساء"، لافتًا إلى أنه "من المحتمل حصول فيضانات مفاجئة وهبوب رياح مدمرة".

وحث حاكم كنتاكى سكان الولاية المتواجدين فى المناطق المتضررة بشدة، على البحث عن ملجأ فى منطقة أعلى". وأمر الحاكم بتنكيس الأعلام على المبانى الحكومية.

وكان الحاكم حذر يوم الأحد الماضى، من احتمالية العثور على جثث "على مدى أسابيع، جرف كثير منها لمسافة أمتار".