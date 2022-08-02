شولتس: زودنا أوكرانيا بأسلحة لم يحصل عليها الجيش الألمانى نفسه

جدة - نرمين السيد - كشف المستشار الألمانى أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، عن أن بلاده زودت النظام الأوكرانى بمختلف أنواع الأسلحة، ومن بينها أسلحة حديثة جدًا لا يمتلكها الجيش الألمانى نفسه.





وفى مقابلة مع صحيفة "ذا جلوب أند ميل" الكندية، قال شولتس: "قمنا بتزويدهم بجميع أنواع الأسلحة التى كانت لدينا، من أنظمة مضادة للدبابات، وأنظمة دفاع جوى، وألغام، ومدافع، وأطنان من الذخيرة، إضافة إلى مساعدات أخرى".

وتابع المستشار الألمانى: "والآن انتقلنا إلى أنظمة سلاح أكثر تعقيدًا وتكلفة، كمدافع الهاوتزر ذاتية الدفع، وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، وأنظمة مضادة للطائرات، ومحطات رادار مضادة للبطاريات"، لافتًا إلى أن بعض هذه الأنظمة جديد لدرجة أنه تم إنتاجها بكميات صغيرة، وبعضها لم يتم تسليمه بعد إلى القوات المسلحة الألمانية.

وأشار شولتس، إلى أنه يجرى الآن تدريب العسكريين الأوكرانيين على المعدات الجديدة والمتطورة جدًا فى عدة أماكن فى ألمانيا.