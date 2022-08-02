نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 جميع المحافظات عبر Moe.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 جميع المحافظات، نوفر لكم هذا الرابط الذي أعلنت رسميا وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية، وهو رابط Moe.gov.eg الرسمي للوزارة، والذي يمكنكم من خلالة الاطلاع علي نتيجة 3 ثانوي عام 2022 جميع المحافظات خلال الساعات القادمة حيث من المرجح أن يتم اعتماد النتيجة خلال اللحظات المقبلة خاصة بعد أن أعلنت الوزارة أن جميع المواد تم الانتهاء من اعمال التصحيح ورصد الدرجات لها، ولذلك إشارت بعد التقارير إلي اعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بالاسم صباح يوم الأربعاء، ومن ثم إعلان الاوائل وعمل المكالمات الهاتفية للتهنئة، فيما تعرض بعد ذلك نتيجة جميع الطلاب عبر الرابط المتخصصة يوم الخميس.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 جميع المحافظات

نشير الي لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، والذي يعد طريقة سهلة وبسيطة من أجل تحصيل معدل الدرجات ونسبة النجاح الكلية للطالب دون جهد أو مشقة، حيث تتطلب تلك الطريقة زيارة الرابط بنقرة واحدة من جهازك المحمول أو الكمبيوتر، ومن ثم تتبع بعض الخطوات وتدوين بيانات الطالب، وسوف نشير إلي خطوات استخراج نتيجة شهادة الثانوية العامة 2022 جميع المحافظات في هذا التقرير المقدم لكم من خلال موقع ثقفني.

خطوات الحصول على نتيجة 3 ثانوي 2022

من أجل الحصول على النتيجة عبر الانترنت، اصبح عليك التوجة بالبحث في محركات البحث جوجل عن موقع وزارة التربية والتعليم، والذي يمكنكم الحصول عليه في هذا التقرير، واتباع تلك الخطوات

زيارة موقع moe.gov.eg .

. ادخل بيانات الطالب.

قم بتدوين الاسم ورقم الجلوس.

اخيرا انقر علي أيقونة عرض النتيجة.

نسب النجاح في الثانوية العامة 2022

وفي سياق آخر نجد نفي وزير التربية والتعليم كافة الأخبار الصادرة من مصادر غير رسمية حول إعلان نسبة نجاح الطلاب في الثانوية العامة للعام 2022، إلا أن الوزير أكد أن نسبة 100% ليس لها وجود في العام الحالي، وسوف يحصل الطالب علي حقة بشكل كامل بعد مراجعة دقيقة ومستمرة لكافة الأوراق، علما بأن الطالب الذي يحصل علي أقل من نسبة 50% في مادة معينة، سوف يعتبر راسب في تلك المادة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

منذ لحظات أعلنت وزارة التربية والتعليم ان نتيجة الثانوية العامة 2022 في جميع المحافظات لازالت تحت المراجعة، حيث يجري الآن مراجعة نحو 10 مليون بابل شيت في الكنترولات المتخصصة، وقد صرح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أن إعلان النتيجة في الفترة بين 1 إلي 7 اغسطس القائم.