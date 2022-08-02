بعد تهديدات القنبلة.. هجوم إلكترونى على المكتب الرئاسى لتايوان

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، عزز مطار تاويوان الدولى فى تايوان إجراءاته الأمنية اليوم الثلاثاء بعد تلقيه تهديدا بوجود قنبلة، وسط أنباء عن زيارة وشيكة تقوم بها رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى.

ونقلت صحيفة فوكس تايوان المحلية عن مكتب شرطة الطيران القول إنه "كلف فريقا خاصا بتشديد أمن المطار وضمان سلامة الطيران، فى أعقاب تهديد بوضع ثلاث عبوات ناسفة فى المطار".

وتلقت شركة مطار تاويوان، التى تدير المطار، صباح اليوم خبر التهديد لكن حتى الآن لم يتم العثور على أى شيء مريب فى المبنى، حسبما ذكرت الشرطة التايوانية.

وقال مكتب الشرطة إن التقرير أحيل إلى النيابة لمزيد من التحقيق ويأتى وسط تقارير تفيد بأن بيلوسى من المقرر أن تصل فى وقت متأخر من اليوم فى زيارة قصيرة لتايوان تشمل اجتماعا مع الرئيسة تساى إنج وين فى اليوم التالى.

ووفقًا لتقارير إخبارية، من المحتمل أن تصل بيلوسى ووفدًا من النواب الأمريكيين إلى تايوان ليلة الثلاثاء فى إطار جولة فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ وقد أعلنت بالفعل عن توقفها فى سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان.

وتابعت تقارير أن نانسى بيلوسى، ستتجه إلى تايوان على الرغم من التهديدات العسكرية الغاضبة من الصين من أى خطوة مماثلة، حيث هددت الصين بعمل عسكرى إذا قامت بيلوسى بزيارة تايوان، وذلك لعدم اعتراف الصين بتايوان كدولة، ووصلت بيلوسى إلى سنغافورة، المحطة الأولى فى جولتها الآسيوية، صباح أمس الاثنين بالتوقيت المحلى والتقت بالقادة هناك.