جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، عزز مطار تاويوان الدولى فى تايوان إجراءاته الأمنية اليوم الثلاثاء بعد تلقيه تهديدا بوجود قنبلة، وسط أنباء عن زيارة وشيكة تقوم بها رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى.
ونقلت صحيفة فوكس تايوان المحلية عن مكتب شرطة الطيران القول إنه "كلف فريقا خاصا بتشديد أمن المطار وضمان سلامة الطيران، فى أعقاب تهديد بوضع ثلاث عبوات ناسفة فى المطار".
وتلقت شركة مطار تاويوان، التى تدير المطار، صباح اليوم خبر التهديد لكن حتى الآن لم يتم العثور على أى شيء مريب فى المبنى، حسبما ذكرت الشرطة التايوانية.
وقال مكتب الشرطة إن التقرير أحيل إلى النيابة لمزيد من التحقيق ويأتى وسط تقارير تفيد بأن بيلوسى من المقرر أن تصل فى وقت متأخر من اليوم فى زيارة قصيرة لتايوان تشمل اجتماعا مع الرئيسة تساى إنج وين فى اليوم التالى.
ووفقًا لتقارير إخبارية، من المحتمل أن تصل بيلوسى ووفدًا من النواب الأمريكيين إلى تايوان ليلة الثلاثاء فى إطار جولة فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ وقد أعلنت بالفعل عن توقفها فى سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان.
وتابعت تقارير أن نانسى بيلوسى، ستتجه إلى تايوان على الرغم من التهديدات العسكرية الغاضبة من الصين من أى خطوة مماثلة، حيث هددت الصين بعمل عسكرى إذا قامت بيلوسى بزيارة تايوان، وذلك لعدم اعتراف الصين بتايوان كدولة، ووصلت بيلوسى إلى سنغافورة، المحطة الأولى فى جولتها الآسيوية، صباح أمس الاثنين بالتوقيت المحلى والتقت بالقادة هناك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تهديدات القنبلة.. هجوم إلكترونى على المكتب الرئاسى لتايوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.