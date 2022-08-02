وول ستريت: تأخر مشاريع الطاقة المتجددة بأوروبا بسبب الحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ونسبت الصحيفة -فى تقرير أوردته عبر موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، إلى مستثمرين ورجال اقتصاد قولهم، إن الوضع خطير بشكل خاص فى أوروبا، حيث تركز اهتمام القادة على المشكلات العاجلة جراء احتمالية حدوث نقص حاد فى الوقود هذا الشتاء.

وقالت الصحيفة، إن أسعار الجملة الأوروبية للغاز الطبيعى ارتفعت بشكل حاد الأسبوع الماضى، حيث قامت روسيا بخفض التدفقات عبر خط أنابيب رئيسى إلى المنطقة، إذ ارتفعت الأسعار لأكثر من الضعف هذا العام، الأمر الذى أدى إلى إجهاد الأسر والشركات وزيادة المخاوف اقتراب حدوث ركود.

من جانبهم قال خبراء الطاقة، إن موجة الحر الشديدة ونقص الطاقة الكهرومائية ومشاكل التآكل فى المفاعلات النووية الفرنسية تجعل وضع الطاقة فى القارة أشد خطورة، كما أدى انخفاض منسوب المياه فى نهر الراين -وهو نهر يعمل بمثابة طريق شحن رئيسى فى أوروبا- إلى إثارة مخاوف بشأن المزيد من الاضطرابات فى إمدادات السلع الأساسية.

وأضافت الصحيفة، أنه ردا على ذلك، كانت الحكومات والشركات تتدافع من أجل إيجاد حلول التوريد التى تتضمن المزيد من الوقود الأحفورى وليس أقل، بينما يبرم الكثيرون عقودا للغاز الطبيعى المسال من الولايات المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا،واستشهدت فى ذلك بشركة "شل بى إل سى" التى قالت الأسبوع الماضى إنها تمضى قدما فى تطوير كبير للغاز الطبيعى فى بحر الشمال الذى كان قد رفضه فى السابق منظمون بريطانيون لأسباب بيئية.

ونقلت الصحيفة عن فرانشيسكو ستاراس، الرئيس التنفيذى لشركة "إينل إس بى إيه" الإيطالية، التى تقوم ببناء مرافق تصنيع الطاقة الشمسية وغيرها من المشاريع الخضراء: "لقد أبرزت الحرب المستمرة فى أوكرانيا أهمية الكهرباء والطاقة المتجددة".

غير أن العديد من مراقبى السوق يقولون إن خطط الطاقة الخضراء فى أوروبا تتسبب فى تراجع الجهود المبذولة الرامية إلى معالجة آثار العملية الروسية فى أوكرانيا، وارتفاع معدلات التضخم وضغوط ما بعد الإغلاق على سلاسل التوريد، بينما قالت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة "شنايدر إلكتريك إس إى" إنها تواجه تأخيرات تصل إلى عام لمشاريع الطاقة المتجددة فى بلدان مثل إسبانيا وهولندا ودول الشمال، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى مشكلات سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف النقل.

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن الولايات المتحدة تواجه نفس المشاكل التى تواجهها أوروبا من حيث ارتفاع التكاليف وتعثر سلاسل التوريد لمصادر الطاقة المتجددة، الأمر الذى يؤدى إلى تأخير المشاريع.

ويرى النقاد إن بعض الجهود الأوروبية الرامية إلى لتأمين الطاقة فى أعقاب العملية الروسية فى أوكرانيا تستلزم استثمارات ضخمة وطويلة الأجل وستزيد من اعتماد المنطقة على الوقود الأحفورى، وبحسب الصحيفة فقد صوت مشرعو الاتحاد الأوروبى فى يوليو الماضى لإدراج الغاز الطبيعى فى قائمة الاتحاد للاستثمارات الخضراء، وهى الخطوة التى رأت الصحيفة بأنها يمكن أن تساعده فى الحصول على الإمدادات اللازمة، ولكن أيضا تفتح الباب أمام استخدام الوقود لفترة أطول.

ومضت الصحيفة تقول إن ثمة حاجة إلى المزيد من المال والعمل للتحول بعيدا عن الوقود الأحفورى بالسرعة اللازمة، من أجل السيطرة على الانبعاثات والاحتباس الحرارى، إذ يقول محللون إن تنفيذ هذه الخطوات سيكون شاقا حتى بدون الاضطراب الاقتصادى والطاقة الأخير.

وتعليقا على ذلك قالت سوزى دينيسون، وهى مديرة برنامج القوة الأوروبية فى المجلس الأوروبى للعلاقات الخارجية،هو مؤسسة فكرية: "هناك شعور بأن الأموال اللازمة لتوسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة يجب أن تأتى فى وقت لاحق الآن، فى ظل الأزمة"، وأضافت: "إذا لم نقم بالاستثمارات المطلوبة الآن فى الطاقة الخضراء فإن ما نراه على أنه إجراءات قصيرة الأجل سيصبح مجرد إجراءات طويلة الأجل".

من جانبه قال أليساندرو بوسشى، رئيس قسم الطاقة المتجددة فى بنك الاستثمار الأوروبى إنه للقيام بكل ذلك تحتاج أوروبا، إلى مضاعفة مستواها الحالى تقريبا من استثمارات الطاقة المتجددة إلى حوالى 66 مليار يورو سنويا، وهذا بدوره يتطلب من الحكومات الأوروبية تنفيذ تدابير مثل تبسيط عمليات السماح لمصادر الطاقة المتجددة فضلا عن تشجيع السوق على عقود الطاقة النظيفة.