الرئيس الفرنسى: أؤيد مبادرة الكاظمى لإجراء حوار وطنى فى العراق

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، تأييده لمبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى، بشأن الاحداث السياسية فى العراق، ومبادرته لإجراء حوار وطنى فى بلاد الرافدين، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".





وفى تغريدة عبر تويتر، قال ماكرون: " قلقى شديد بشأن الوضع فى العراق"، مشددًا على "ضرورة أن يسود الهدوء وضبط النفس". وأضاف الرئيس الفرنسى: "أشارك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى فى النداء الذى وجهه للحوار والتشاور استجابة لتطلعات العراقيين".

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