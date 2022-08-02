العالم اليوم - تحسبا لزيارة تايوان.. مسار طائرة بيلوسي الأكثر تعقبا بالعالم

انتم الان تتابعون خبر تحسبا لزيارة تايوان.. مسار طائرة بيلوسي الأكثر تعقبا بالعالم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 03:21 مساءً - يترقب العالم في الساعات القليلة القادمة ما إذا كانت ستهبط طائرة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، في تايوان أم لا، بعد أن بات مسار طائرتها هو "الأكثر تعقبًا" في العالم.

وبحسب موقع "فلايت رادار 24"، يتعقب مسار طائرة بيلوسي ما يزيد عن 200 ألف شخص، إذ تمر الطائرة حاليًا بجانب جزر الفلبين، في اتجاه يعتقد بأنه سيصل إلى تايوان.

وترى الصين أن زيارة مسؤول أميركي رفيع المستوى، والتي قد تكون الأولى في نحو 25 عامًا، تحمل اعترافًا ضمنيًا من أميركا باستقلالية تايوان، والتي تعتبرها الصين جزءًا أساسيًا من أرضها.

وحذرت الصين من إقدام بيلوسي على زيارة تايوان، والتي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءا من البلاد، فيما شددت واشنطن على أن رئيسة مجلس النواب الأميركي من حقها أن تجري الزيارة في حال أرادت ذلك.

وانتشرت مقاطع فيديو تظهر تحرك لقوات بالجيش الصيني إلى مقاطعة فوجيان، بالقرب من جزيرة تايوان.

من جانبها، حذرت روسيا، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة من الزيارة، وأشارت إلى أن إقدامها على الذهاب إلى تايوان يعد "عملاً استفزازيًا" يضع أميركا في مسار تصادمي مع الصين.