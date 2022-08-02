خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة أدبي وعلمي 2022 جميع المحافظات

نتيجة الثانوية العامة تعتبر حديث الشارع المصري والشغل الشاغل لجميع الطلاب وأولياء الأمور في مرحلة الشهادة الثانوية، ويتزايد البحث باستمرار علي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأن الشهادة الثانوية سبب في هلع الجميع وليس الطلاب وأولياء الأمور لأنها مرحلة مصيرية تحدد مستقبل اجيال، لذلك سنوضح لكم عبر موقعنا في السطور التالية كافة المعلومات المتعلقة بنتيجة الثانوية العامة وموعد ظهورها علي مواقع وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢

لقد خاض طلاب الثانوية العامة الامتحانات التي انتهت في الخميس الماضي الموافق واحد وعشرين من شهر يوليو.

وقد ظهرت علامات الرضا عن بعد الامتحانات علي وجوة الطلاب وتعبيرتهم فور الخروج من الجان الامتحانات.

علي النقيض الآخر نجد أن بعد المواد ام تلقي استحسان من الطلاب.

وبعد غام كامل من المشقة والتعب ينتظر الطلاب معرفة درجاتهم التي ستوهلهم للكليات والمعاهد المختلفة.

كما صرحت الجهات المختصة في الوزارة علي ان عملية التصحيح تسير في مجراها الطبيعي.

وان الوزارة تعمل علي قدم وساق لإعلان النتيجة في أقرب وقت ممكن للطلاب مع مراعاة الدقة والشفافية في عملية التصحيح.

كما أنها سوف توفر كافة النتائج لجميع الطلاب في نفس الموعد علي موقع وزارة التربية والتعليم فور الانتهاء منها واعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢

حرص وزير التعليم الدكتو طارق شوقي علي ان يطمءن طلاب الثانوية العامة بموعد ظهور النتيجة النهاءي علي ان يكون خلال أول أسبوع في أغسطس القادم، ويتم الاستعلام عن النتيجة كالتالي: