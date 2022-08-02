نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن نتيجة التوجيهي الأردن 2022 في المقال التالي

يتسأل العديد من الطلاب والطالبات عن موعد ظهور نتيجة التوجيهي للعام الدراسي الحالي عام 2022، ويشعر الطلاب بحاله من التوتر الشديد والقلق بسبب انتظار النتيجة النهائية، وذلك لأنهم انتهوا من أداء كافة الاختبارات النهائية لهذا العام الدراسي، وتعتبر نتائج التوجيهي من أهم النتائج التي يبحث عنها الطلاب والطالبات في الفترة الأخيرة، كما أعلن وزير التربية والتعليم الأردني أن النتيجة سوف يتم الإعلان عنها عبر الإنترنت، وهنا سوف نعرض لكم نتيجة التوجيهي الأردن. نتيجة التوجيهي الأردن أعلن وزير التربية والتعليم الأردني وجيه موسي عويس أن النتيجة سوف يتم الاستعلام عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، ويتم ذلك خلال شهر يوليو الحالي، ويجب على كافة الطلاب والطالبات متابعه الموقع الإلكتروني الرسمي لوقت ظهور النتيجة النهائية لعام 2022.

كما أشار الوزير إلى أن النتيجة سوف تظهر وذلك عقب الانتهاء من تصحيح جميع أوراق الامتحانات لجميع الطلاب والطالبات، والتأكد من تمام رفعها على الإنترنت بشكل صحيح لكي يتمكن من الاستعلام عنها جميع الطلاب.

وأكد أنه بعد الاستعلام عن النتيجة النهائية عبر الإنترنت، يجب على كافه الطلاب والطالبات التوجه إلى المدرسة لاستلام الشهادة الرسمية المعتمدة من المدرسة. كيفية الاستعلام عن نتيجة التوجيهي الأردن يمكنك الاستعلام عن نتيجة التوجيهي الأردن عند ظهورها بالطريقة الآتية: أولا قم الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة الأردنية من خلال هذا الرابط http://www.tawjihi.jo/ .

بعد ذلك قم بالضغط على كلمة الاستعلام عن نتائج التوجيهي الأردن لعام 2022.

ثم ادخل اسم المحافظة الخاصة بالطالب.

اكتب اسمك ثلاثي.

ورقم الجلوس.

بعد ذلك قم بالضغط على زر الاستعلام عن نتيجة التوجيهي الأردن.

واخيرا سوف تظهر لك النتيجة بكامل الدرجات التي حصل عليها الطالب.

بالنجاح والتوفيق لجميع الطلاب والطالبات. عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن نتيجة التوجيهي الأردن 2022 - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية الاستعلام عن نتيجة التوجيهي الأردن 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.