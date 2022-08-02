نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن نتائج البكالوريا لبنان 2022 في المقال التالي
ينتظر الكثير من طلبة وطالبات لبنان وأولياء أمورهم نتيجة البكالوريا، ونظرا لتأخر الإعلان عن النتائج بعد الانتهاء من الامتحانات نجد ازدياد ملحوظ في البحث عن موعد ظهور نتيجة البكالوريا فى لبنان 2022، وينتظر جميع محافظات ومدن لبنان الاعلان عن النتيجة الخاصة بالدورة الاولى بالنسبة الامتحانات الرسمية والامتحانات المهنية، ولذلك لكى يطمئنوا على نتيجتهم، بعد تعب واجتهاد طول العام الدراسى، يريدون أن يعرفوا حصاد مجهودهم ، وفي هذا المقال سوف توفر لكم معلومات ورابط الاستعلام عن ظهور نتائج البكالوريا في لبنان، واليكم المقال.
نتائج امتحانات البكالوريا لبنان 2022
بعد الانتهاء من أداء الطلاب لامتحانات البكالوريا فى لبنان، قامت وزارة التربية والتعليم اللبنانية بإعلانها عن انتهاء تصحيح أوراق الامتحانات التي أداها طلبة وطالبات البكالوريا، ومن يريد نتيجته عليه باتباع الخطوات التالية:
- وصرحت بأنها سوف تعلن عن النتيجة فور الانتهاء من رصد الدرجات الخاصة بالطلاب وتجهيز كشف أسماء الطلبة والطالبات.
- وكانت نسبة النجاح فى هذا العام كبيرة ومرتفعة عن الأعوام الماضية.
- وخصصت وزارة التربية والتعليم فى لبنان رابط رسمى لظهور النتائج تسهيلا على الطلاب الحصول على نتائجهم.
طريقة الاستعلام عن نتائج البكالوريا لبنان 2022
بعد إعلان وزارة التربية والتعليم اللبنانية عن الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد درجات الطلاب، نجد الجميع ينتظرون النتيجة ويبحثون عن طرق الحصول عليها لكي يطمئنوا على نتائجهم، وقامت الوزارة بعمل موقع رسمي خاص بها للاستعلام عن النتيجة واليكم خطوات الاستعلام عن النتيجة.
- حيث أنه اولا قم بالدخول إلى الموقع الرسمى الخاص بظهور النتائج.
- ثانيا قم بإدخال رقم المرشح.
- ثالثا اختر نتائج الدورة الأولى.
- ثم قم بكتابة اسم المدرسة الخاصة بك والتى تتبع لها.
- فيما بعد اضغط على أيقونة عرض النتيجة.
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