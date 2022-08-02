العالم اليوم - ناد يمنع المشجعين من الحصول على قمصان لاعبيهم المفضلين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 02:15 مساءً - ذكرت وسائل إعلام هولندية، الثلاثاء، أن نادي أياكس أمستردام لكرة القدم، منع المشجعين من إحضار لافتات إلى ملعب يوهان كرويف، يطلبون فيها من اللاعبين الحصول على قمصانهم بعد المباريات.

وأبلغ النادي رابطة مشجعي أياكس أنهم لاحظوا زيادة عدد هذه اللافتات في المباريات، ومعظمها من أطفال.

وقال النادي الهولندي، حسبما ذكرت "رويترز"، إنه لم يعد من الممكن للاعبين تلبية جميع الطلبات، وعندما يمر اللاعبون دون تسليم قميصهم غالبا ما يتعرضون لانتقادات ووصفهم بالمتكبرين.

وأضاف أياكس أن استخدام الورق المقوى يشكل أيضا خطرا، إذ يحتمل نشوب حرائق.

وصودرت بالفعل عدة لافتات، السبت، عندما استضاف الملعب مباراة كأس السوبر المحلية بين أياكس وأيندهوفن.