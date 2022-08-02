هيئة الانتخابات التونسية: الطعون الثلاثة على استفتاء الدستور زوبعة سياسية

ووفقًا لصحيفة "موزاييك" التونسية، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، فاروق بوعسكر، إن "الهيئة تلقت ثلاثة طعون حول إخلالات رافقت حملة الاستفتاء على مشروع الدستور".
وأوضح بوعسكر، خلال مؤتمر صحفى عقده صباح اليوم الثلاثاء، أن الطعون كانت: "الأول من حزب آفاق تونس، والثانى من حزب الشعب يريد، وآخر من منظمة أنا يقظ"، مضيفًا أن هذه الطعون لم تتعلق بنتائج التصويت.
كما أشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، إلى أن عددًا من أحزاب المعارضة "ركبت على الحدث لتشكك فى نتائج الاستفتاء"، واصفًا ما حدث بأنه "زوبعة السياسية التى لا أساس لها"، منوهًا بأن "المحكمة الإدارية لن تستطيع بعد النظر فى الطعون الحكم بالغاء الاستفتاء لأنها طعون شكليّة".
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