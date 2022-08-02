عاجل- البحرية الأمريكية تنشر 4 سفن شرقى تايوان قبيل وصول بيلوسى

ويأتى الإجراء الأمريكى وسط تحذيرات مكثفة من الصين، حيث تمركزت أربع سفن حربية أمريكية، بما فى ذلك حاملة طائرات، فى المياه شرق جزيرة تايوان فى عمليات انتشار "روتينية".
حاملة طائرات أمريكية قرب تايوان
وبحسب "رويترز"، أكد مسؤول فى البحرية الأمريكية، أن حاملة الطائرات رونالد ريجان كانت قد عبرت بحر الصين الجنوبى، وهى موجودة حاليًا فى بحر الفلبين وشرق تايوان والفلبين وجنوب اليابان.
وتتخذ السفينة ريجان من اليابان مقرًا لها، وتعمل بطراد صواريخ موجهة.
وقال المسؤول الذى رفض الكشف عن هويته: "فى حين أنهم قادرون على الاستجابة لأى احتمال، فهذه عمليات نشر عادية وروتينية"، مضيفًا أنهم لم يتمكنوا من التعليق على المواقع الدقيقة.
وقال المسؤول بالبحرية الأمريكية إن السفينة الهجومية البرمائية "طرابلس" كانت فى المنطقة أيضًا كجزء من عملية انتشار فى المنطقة، إذ بدأت غادرت فى أوائل مايو من مينائها الأصلى فى سان دييجو.
رغم «قعقعة السيوف»
ومن المتوقع أن تصل بيلوسى إلى تايبيه فى وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت مصادر مطلعة، حيث قالت الولايات المتحدة إنها لن تخيفها "قعقعة السيوف" الصينية بشأن الزيارة.
يأتى تأكيد عمليات الانتشار فى الوقت الذى تظهر فيه مؤشرات على نشاط عسكرى على جانبى مضيق تايوان قبل زيارة بيلوسى.
وبحسب "رويترز"، قال مصدر مطلع، إنه بالإضافة إلى الطائرات الصينية التى كانت تحلق بالقرب من الخط الوسطى الذى يفصل الممر المائى الحساس صباح الثلاثاء ، ظلت عدة سفن حربية صينية قريبة من الخط الفاصل غير الرسمى منذ يوم الاثنين.
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