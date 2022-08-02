العراق: السيطرة على حريق فى مجلس النواب بالمنطقة الخضراء

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الدفاع المدنى فى العراق، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق اندلع فى المنطقة الخضراء المعروفة بمقرات الدبلوماسيات والبنايات الحكومية، وسط العاصمة بغداد





وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قالت مديرية الدفاع المدنى فى بيانها، إن "حريقًا اندلع فى دار الضيافة بمجلس النواب فى المنطقة الخضراء وسط بغداد". وأكد البيان أن "فرق الدفاع المدنى تمكنت من السيطرة على الحريق".

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