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عمر شويل - جدة كيف اتحقق من اهلية حساب المواطن للتعرف على قبول طلب التسجيل الإلكتروني الجديد في حساب المواطن أو عدم القبول، وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بفتح التسجيل الإلكتروني للراغبين في الاستفادة من برنامج حساب المواطن من جديد في يوليو 2022، وتم إتاحة استحقاق راتب أغسطس للمسجلين من السادس وحتى السادس عشر من نفس الشهر، وذلك لاستحقاق راتب أغسطس، وفي المنظومة الجديدة تم اتباع أغلب نظام حساب المواطن السعودي القديم بينما تم رفع قيمة استحقاق الفرد والاسرة والفرد المستقل لتتماشى مع التغيرات في عام 2022.

رفع قيمة استحقاق الفرد والاسرة

أعلن برنامج حساب المواطن السعودي الجديد أعادة التسجيل الإلكتروني مع رفع قيمة استحقاق الفرد والاسرة والفرد المستقل، حيث جاء عودة البرنامج بالأساس لرفع مقاومة الأفراد من أصحاب الدخل المحدود لزيادة الأسعار التي شهدتها جميع دول العالم في الفترة الأخيرة، ولذلك تم إتاحة البرنامج للفرد المستقل، الزوجة والمطلقة وغيرها والذي يزيد عمرة عن 18 عام كمستقل، والاسرة حسب أعداد الأفراد فيها، وتم إتاحة حاسبة إلكترونية تقديرية للراتب الشهري الذي يتم تقاضيه.

[كيف اتحقق من اهلية حساب المواطن] كم مبلغ الاستحقاق portal.ca.gov.sa للفرد والاسرة My.Gov.SA

وتقوم اللجان المختصة بدراسة ومراجعة البيانات في البرنامج الحكومي بتلقي التسجيلات من السادس وحتى السادس عشر ومراجعتها ليتم الغعلان عن أهلية المواطنين قبيل موعد تسلم الراتب، ويقوم البرنامج بإتاحة التظلمات، كما يمكن التعرف على الأهلية من خلال حساب الفرد الشخصي عبر الرابط الرسمي للتسجيل أو من خلال الدخول على المنصة الوطنية الموحدة.

كيف أنتبه إلى خطأ في تسجيل البرنامج بعد استكمال البيانات

يكون من حق البرنامج تعديل البيانات المقدمة في الفترة المقررة للتسجيل قبل أن يتم إعلان الأهلية، ويكون عليه مراجعة البيانات المسجلة عنه بشكل جيد وكذلك مراجعة بيانات الدخل وعدد أفراد الاسرة ومليء كافة الحقول، ولا يتم الإعلان عن تأهيل من لم يقم باستكمال الحقول المطلوبة حتى لو انطبق عليه الاستحقاق، ويكون عليه تعديل البيانات وإعادة التقديم.

كم مدة دراسة الأهلية في حساب المواطن 2022

تكون مدة دراسة الاهلية حوالي شهر، أما للمسجلين الجدد بالنظام الجديد فقد تم تحديد الفترة من السادس عشر وحتى اقتراب موعد تسلم الراتب، في العاشر من أغسطس، ويتم خلال ساعات قليلة وربما يوم الإعلان عن نتائج أهلية المسجلين الجدد والذين قاموا بتحديث البيانات من النظام القديم، مع استفادتهم بنفس المبالغ النقدية للمسجلين الجدد.

كيف اتحقق من اهلية حساب المواطن