نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساعدة مالية للاسر والمحتاجين في السعودية.. الشروط وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية العديد من أشكال المساعدات للمواطنين منها مساعدات نقدية ومنح قطع أراضي لبناء مسكن مناسب لحياة كريمة، وكذلك المساهمة في سداد ديون الغارمين؛ لذا فإن الكثير من المواطنين السعوديين يرغبون في معرفة طريقة طلب هذه المساعدات من ديوان الملك، وطريقة الاستعلام عن حال الطلب، وأيضًا شروط الحصول على مساعدات الديوان الملكي، وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال سطور مقالنا هذا.

طلب مساعدة نقدية من الديوان الملكي

إذا كنت مواطن سعودي وترغب في الحصول على إحدى المساعدات التي يقدمها الديوان الملكي، فعليك أن تتقدم بطلب المساعدة من الديوان على النحو التالي:

الدخول مباشرةً على الرابط الإلكتروني الخاص بالديوان الملكي .

. ثم النقر على “طلب مساعدة“ ومن ثم اختيار نوع المساعدة.

بعد ذلك يجب تعبئة نموذج طلب المساعدة بالبيانات المطلوبة بدقة.

كما يمكن تقديم الشكاوى إلى الديوان الملكي عبر بوابة الوصول الوطني، من خلال النقر على أيقونة “ابدأ الخدمة”، وتعبئة نموذج الطلب المتاح، ثم إرساله.

علمًا بأن البيانات المطلوبة بالنموذج تتضمن الاسم، ورقم الهاتف، ورقم الهوية.

شروط الديوان الملكي لمنح مساعدة مالية

وضع الديوان الملكي العديد من الاشتراطات لمنح المواطنين مساعدات نقدية أو أراضي سكنية، وأهم هذه الاشتراطات ما يلي:

لا بد أن يكون من يتقدم لطلب مساعدة من الديوان الملكي سعودي الجنسية.

كما ينبغي أن تكون إقامة صاحب الطلب الدائمة على أراضي المملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى ضرورة أن يكون المتقدم بطلب المساعدة واحد من المستفيدين من الدعم المقدم من الحكومة السعودية.

الاستعلام عن طلب مقدم للديوان الملكي

يقوم الديوان الملكي بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين السعوديين المحتاجين للمساعدة، وذلك عن طريق منصة الديوان الملكي.

كما يمكن من خلال المنصة ذاتها، الاستعلام عن حالة طلب المساعدة الذي سبق للمواطن تقديمه للديوان الملكي، وذلك باتباع الخطوات التالية: