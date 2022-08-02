نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بصيص أمل للبقاء.. موعد مباراة المقاولون العرب وفيوتشر الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة المقاولون العرب وفيوتشر ، تستكمل مساء اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022 مباريات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2021 ، ولحساب مواجهات الإياب أو الدور الثاني، يستضيف ملعب ستاد المقاولون العرب في العاصمة المصرية القاهرة، لقاء ناري مثير يجمع فريقا فيوتشر والمقاولون العرب ، الطامحين إلى الفوز والنقاط الثلاث، وإن كانت حاجة ذئاب الجبل أكبر، إذ يطمح للحفاظ على بصيص الأمل المتاح له من أجل البقاء في الدوري العام المصري للموسم المقبل.

نتناول خلال السطور المقبلة، جميع التفاصيل والمستجدات والكواليس بشأن موعد مباراة المقاولون العرب وفيوتشر والقنوات الناقلة ، علاوة على رحلة ونتائج الناديين في النسخة الـ63 من الدوري المصري ، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات المقاولون وفيوتشر .

مباراة المقاولون العرب وفيوتشر

مواجهة جديدة إذن، مرتقبة تجمع فريقا فيوتشر والمقاولون العرب ، تحمل طابع الثأر.

وذلك نظرًا لما انتهت إليه نتيجة لقاء الدور الأول بين الفريقين.

حيثما تمكن فريق المستقبل الصاعد حديثًا وللمرة الأولى في تاريخه إلى الدوري من الفوز.

بعدما نجح نجم الوسط الشاب محمد رضا بوبو في تسجيل هدف قاتل في الدقيقة 84 من زمن المباراة.

وهو ما يسعى ذئاب الجبل لتعويضه، من أجل الحفاظ على حظوظه في مشاركة جديدة بالبطولة العريقة.

مقابل رغبة من فريق “كوكاكولا سابقًا” في الدخول بمصاف الأربع الكبار بالمسابقة.

في مشاركة أولى مميزة للنادي عقب صعوده إلى الدوري الممتاز.

نستعرض بداية ترتيب الدوري المصري بعد مرور يومين من الجولة 28 :

نشير إلى أن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري العام المصري ، ستشهد مواجهة أخرى قوية.

حيثما تقام مباراة الأهلي وفاركو ، مساء الأربعاء، في ختام لقاءات الأسبوع 28.

نادي المقاولون العرب

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الأرض والجمهور، نادي المقاولون العرب المصري .

والذي يقدم واحدًا من أسوأ مواسمه في الدوري المصري، وهو الأمر غير المعهود على الفريق العريق.

حيثما تمكن ذئاب الجبل من حصد لقب البطولة مرة واحدة، خلال موسم 1983/1982.

أما في الموسم الحالي، فالفريق يحتل المرتبة الـ17 “قبل الأخير” في جدول ترتيب المسابقة.

وذلك برصيد 25 نقطة وصافي (-6) أهداف.

إذ اكتفى خلال 28 مباراة خاضها، من الفوز في 4 فقط.

وهو ثاني أقل الفرق تحقيقًا للانتصارات هذا الموسم، بعد مصر المقاصة متذيل الترتيب (فوزين).

كما تعادل في 13 لقاءً، وذاق مرارة الخسارة 10 مرات.

وفي آخر 5 مباريات لنادي المقاولون العرب ، تمكن أبناء المدرب محمد عودة من جمع 5 نقاط.

وذلك من فوز وحيد على غزل المحلة بهدف.

فيما تعادل إيجابيًا من سموحة (1-1)، وسلبيًا مع الأهلي في الجولة الماضية.

ولكن خسر من الزمالك وسيراميكا كليوباترا (0-1).

نادي فيوتشر

على النقيض، يأتي نادي فيوتشر المصري ، الذي يعد واحدًا من مفاجآت النسخة الجديدة من الدوري المصري.

بعد أداء متميز، دفعه لاحتلال المركز الخامس في جدول الدوري العام .

وذلك برصيد 42 نقطة وصافي (12) هدفًا.

بعدما تمكن في الأسابيع الـ27 الماضية، من تحقيق 12 انتصارًا و6 تعادلات.

بينما مُني بـ9 هزائم هذا الموسم.

وفي آخر 5 مباريات لنادي فيوتشر ، نجحت عناصر المدرب علي ماهر في حصد 3 نقاط.

وذلك من انتصار وحيد على البنك الأهلي (1-4).

ولكن خسر من أمام طلائع الجيش (0-1) ثم الأهلي (4-0).

بالإضافة إلى الهزيمة من الإسماعيلي والزمالك بهدف.

تاريخ مواجهات المقاولون العرب وفيوتشر

تاريخيًا، ووفق ما رصدناه في “ثقفني”، جمعت ناديا فيوتشر والمقاولون العرب ، مواجهة واحدة.

تلك التي التقاها خلالها الناديان في الدور الأول من الدوري المصري الموسم الحالي.

وانتهت بفوز بطل كأس الرابطة المصرية بهدف نظيف كما أسلفنا.

موعد مباراة المقاولون العرب وفيوتشر والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة المواجهة المرتقبة، مساء الثلاثاء، في تمام السابعة والنصف ( 7:30 م ) بتوقيت السعودية، السادسة والنصف ( 6:30 م ) بتوقيت مصر، الرابعة والنصف ( 4:30 م ) بتوقيت غرينتش.

وحول حكم مباراة المقاولون العرب وفيوتشر ، فقد أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم (EFA) تكليف الحكم المصري هشام الفلال بإدارة اللقاء.

ستقوم قنوات أون تايم سبورت (الناقل لمباريات الدوري المصري) بتغطية أحداث المواجهة، عبر قناة ON Time Sports 1 HD ، والتي تبث على القمر الصناعي المصري نايل سات.

وبشأن معلق مباراة المقاولون العرب وفيوتشر ، فقد أعلنت شبكة القنوات الناقلة عن تكليف كلًا من المعلق المصري أيمن الكاشف والمعلق الفلسطيني هشام معمر بالتعليق على أحداث اللقاء.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على كل الأحداث والكواليس والتفاصيل بشأن موعد مباراة فيوتشر والمقاولون العرب والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى مشوار ونتائج الفريقين في الموسم الحالي من الدوري المصري ، وأخيرًا تاريخ مواجهات فيوتشر والمقاولون العرب .