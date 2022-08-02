نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصاريف جامعة 6 اكتوبر : كلية الطب – الهندسة – الصيدلة – العلاج الطبيعي – اللغات والترجمة – علوم الحاسب ونظم المعلومات – الاقتصاد في المقال التالي

من خلال هذا المقال سوف نتعرف على مصاريف جامعة 6 اكتوبر حيث تضم جامعة O6U عدد 14 كلية بالإضافة إلي الدراسات العليا كالتالي: كلية الطب والجراحة – كلية طب الأسنان – كلية العلاج الطبيعي – كلية الصيدلة – كلية التمريض – كلية التربية – كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية – كلية الهندسة – كلية الإعلام وفنون الإتصال – كلية الفنون التطبيقية – كلية الاقتصاد – كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب – كلية السياحة والفنادق – كلية اللغات والترجمة – الدراسات العليا. مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022-2023 كلية الطب والجراحة : 125000 جنيه مصري ، تسدد على قسطين « 75000 القسط الأول ، و 50000 القسط التاني.

: 125000 جنيه مصري ، تسدد على قسطين « 75000 القسط الأول ، و 50000 القسط التاني. كلية طب الأسنان : 100000 جنيه مصري ، تسدد على قسطين « 60000 القسط الأول ، و 40000 القسط التاني.

: 100000 جنيه مصري ، تسدد على قسطين « 60000 القسط الأول ، و 40000 القسط التاني. الصيدلة برنامج فارم دي : 85000 جنيه مصري ، تسدد على قسطين « 51000 القسط الأول ، و 34000 القسط التاني.

: 85000 جنيه مصري ، تسدد على قسطين « 51000 القسط الأول ، و 34000 القسط التاني. الصيدلة الاكلينكية : 95000 جنيه مصري ، تسدد على قسطين « 57000 القسط الأول ، و 38000 القسط التاني.

: 95000 جنيه مصري ، تسدد على قسطين « 57000 القسط الأول ، و 38000 القسط التاني. العلاج الطبيعي : 70000 جنيه مصري ، تسدد على قسطين « 42000 القسط الأول ، و28000 القسط التاني.

: 70000 جنيه مصري ، تسدد على قسطين « 42000 القسط الأول ، و28000 القسط التاني. تكنولوجيا العلوم الصحية : 40000 جنيه مصري ، تسدد على قسطين « 24000 القسط الأول ، 16000 القسط التاني.

: 40000 جنيه مصري ، تسدد على قسطين « 24000 القسط الأول ، 16000 القسط التاني. التمريض : 25000 جنيه مصري ، تسدد على قسطين « 15000 القسط الأول ، 10000 القسط التاني.

: 25000 جنيه مصري ، تسدد على قسطين « 15000 القسط الأول ، 10000 القسط التاني. الهندسة : 60000 جنيه مصري ، تسدد على قسطين « 36000 القسط الأول ، 24000 القسط التاني.

: 60000 جنيه مصري ، تسدد على قسطين « 36000 القسط الأول ، 24000 القسط التاني. نظم المعلومات وعلوم الحاسب : 35000 جنيه مصري ، تسدد على قسطين « 21000 القسط الأول ، 14000 القسط التاني.

: 35000 جنيه مصري ، تسدد على قسطين « 21000 القسط الأول ، 14000 القسط التاني. الفنون التطبيقية : 40000 جنيه مصري ، تسدد على قسطين « 24000 القسط الأول ، 16000 القسط التاني.

: 40000 جنيه مصري ، تسدد على قسطين « 24000 القسط الأول ، 16000 القسط التاني. اللغات والترجمة قسم إنجليزي : 30000 جنيه مصري ، تسدد على قسطين « 18000 القسط الأول ، 12000 القسط التاني.

: 30000 جنيه مصري ، تسدد على قسطين « 18000 القسط الأول ، 12000 القسط التاني. اللغات والترجمة باقي الأقسام : 25000 جنيه مصري ، تسدد على قسطين « 15000 القسط الأول ، 10000 القسط التاني.

: 25000 جنيه مصري ، تسدد على قسطين « 15000 القسط الأول ، 10000 القسط التاني. كلية الاقتصاد قسم إنجليزي : 40000 جنيه مصري ، تسدد على قسطين « 24000 القسط الأول ، 16000 القسط التاني.

: 40000 جنيه مصري ، تسدد على قسطين « 24000 القسط الأول ، 16000 القسط التاني. كلية الاقتصاد قسم عربي : 30000 جنيه مصري ، تسدد على قسطين « 18000 القسط الأول ، 12000 القسط التاني.

: 30000 جنيه مصري ، تسدد على قسطين « 18000 القسط الأول ، 12000 القسط التاني. الإعلام وفنون الاتصال : 35000 جنيه مصري ، تسدد على قسطين « 21000 القسط الأول ، 14000 القسط التاني.

: 35000 جنيه مصري ، تسدد على قسطين « 21000 القسط الأول ، 14000 القسط التاني. السياحة والفنادق : 20000 جنيه مصري ، تسدد على قسطين « 12000 القسط الأول ، 8000 القسط التاني.

: 20000 جنيه مصري ، تسدد على قسطين « 12000 القسط الأول ، 8000 القسط التاني. التربية رياض أطفال – خاصة – علم النفس : 20000 جنيه مصري ، تسدد على قسطين « 12000 القسط الأول ، 8000 القسط التاني.

: 20000 جنيه مصري ، تسدد على قسطين « 12000 القسط الأول ، 8000 القسط التاني. التربية عربي – إنجليزي – الماني – حاسب الي : 25000 جنيه مصري ، تسدد على قسطين « 15000 القسط الأول ، 10000 القسط التاني. إلى تلك الفقرة نكون قد تعرفنا على مصاريف جامعة 6 اكتوبر 2023 في جميغ التخصصات والكليات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في التقديم. عمر شويل - جدة مصاريف جامعة 6 اكتوبر : كلية الطب - الهندسة - الصيدلة - العلاج الطبيعي - اللغات والترجمة - علوم الحاسب ونظم المعلومات - الاقتصاد

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