دعم سيارة أو مسكن للمحتاجين واصحاب الدخل المنخفض في السعودية

يوجد بالمملكة العربية السعودية عائلات كثيرة من غير المقتدرين وحالها من حال الكثير من الدول العربية، لكنها تمتلك مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، والتي دائمًا ما تقوم بتقديم المساعدات لأهالي البلد، كما تختص كذلك بتقديم وحدات سكنية وسيارات لتكون ذات منفعة أكثر، ويكون المميز بمؤسسة الوليد أنها لا تقتصر على شريحة معينة من المواطنين، ولكنها تمد يد العون للمطلقات والأرامل والمساكين بالشوارع بلا مأوى، لذا ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على كيفية تقديم طلب مساعدة المؤسسة الخيرية.

شروط الحصول على مساعدة الأمير الوليد بن طلال

وضعت مؤسسة الوليد بعض الشروط التي يجب توافرها عند التقديم لطلب مساعدة مجانية من الأمير الوليد، وفي حال تطابق الشروط وتوافرها تتقدم المؤسسة بالاستجابة السريعة والمساهمة في المساعدة بلا تردد.

يكون شرط أساسي بالمؤسسة هو عدم حصول المواطن المتقدم على مساعدة بشكل مسبق من المؤسسة، وذلك من أجل توافر إمكانية مساعدة أكثر للغير.

كما يجب ألا يزيد الراتب الشهري للمتقدم عن 3000 ريال سعودي.

أيضًا تتطلب المؤسسة عدم استغلال المسكن أو السيارة المقدمة من قبل المؤسسة في أغراض مخالفة للتعاليم الموضحة.

كذلك يشترط عدم امتلاك المتقدم وحدة سكنية أو سيارة أخرى مسجلين باسمه.

بالإضافة لتجريم بيع و تأجير الوحدة أو السيارة المسلمة من قبل الوليد بعد الحصول عليها لأي سبب.

علاوةً عن اتباع نظام التوريث الخاص بالمؤسسة في حالة وفاة صاحب العقار.

كيفية تقديم طلب الحصول على مساعدة مؤسسة الوليد

يمكن للمواطن المحتاج لـ مساعدة المؤسسة، الدخول على الموقع الخاص بمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية .

. وبعدها الدخول على القسم الخاص بطلب المساعدة، ومليء كافة البيانات التي سوف يقوم الموقع بطلبها، مثل “اسم المتقدم رباعي، كذلك يتطلب الموقع إدخال رقم الهوية الوطنية، بجانب أنه يجب ملء الجزء الخاص بالبريد الإلكتروني وتأكيده مرة ثانية”.

بعدها سوف تظهر مجموعة أخرى من الأسئلة مثل “رقم هاتف المتقدم، وكذلك إدخال كلمة سر خاصة به، والضغط على الزر الخاص بالتسجيل”.

كما يشترط التأكد جيدًا من صحة البيانات المدخلة وأن تكون عائدة لصاحب الطلب نفسه للتمكن من التواصل معه بسهولة.

مساعدات مؤسسة الوليد بن طلال الخيريه