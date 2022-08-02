جوتيريش يحذر: العالم على بعد خطوة من «الإبادة النووية»

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 12:28 مساءً - دق الأمين العام أنطونيو جوتيريش ناقوس الخطر بشأن الحرب في أوكرانيا، والتهديدات النووية في آسيا والشرق الأوسط، وتوترات أخرى، محذرا من أن ”الإنسانية على بعد سوء فهم واحد فقط وسوء تقدير واحد فقط من الإبادة النووية”.

جاء تحذير جوتيريش أمس الإثنين خلال افتتاح مؤتمر لمراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي مضى عليها 50 عاما، والتي تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية في نهاية المطاف.

كما حذرت الولايات المتحدة واليابان وألمانيا ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعديد من المتحدثين في المؤتمر من خطر وقوع كارثة نووية.

ولم تلق روسيا، التي تعرضت لانتقادات من بعض المتحدثين، بخطابها في الموعد المقرر أمس الإثنين، لكن التوقعات تشير إلى إمكانية إلقائه اليوم الثلاثاء. ومن المقرر أن يتحدث ممثل الصين الثلاثاء أيضا.

وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربتها النووية السابعة، وإيران ”إما غير راغبة أو غير قادرة” على قبول العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 الذي يهدف إلى كبح برنامجها النووي، وروسيا هي الأخرى ”تلوح على نحو خطير ومتهور بالأسلحة النووية: في أوكرانيا.

وأضاف الوزير الأمريكي قائلا ”لا مكان في عالمنا لردع نووي قائم على القوة والتخويف أو الابتزاز. علينا أن نتكاتف معا في رفض هذا (الوضع)”.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن الانقسامات- التي يشهدها العالم منذ مؤتمر المراجعة الأخير في عام 2015- أصبحت أكبر. أضاف أن تهديد روسيا باستخدام الأسلحة النووية في حرب أوكرانيا قد ساهم ”في القلق العالمي من احتمال حقيقي بوقوع كارثة نووية”.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك إن ”خطاب موسكو النووي المتهور” منذ غزو جارتها الأصغر ”يعرض للخطر كل ما حققته معاهدة حظر الانتشار النووي خلال 5 عقود”.

وبدا أن بوتين تراجع عن تهديداته النووية في رسالة تحية للمشاركين في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي نشر على موقعه على الإنترنت يوم الاثنين.

فقد قال: ”نعتقد أنه لا يمكن كسب حرب نووية ولا يجب خوضها على الإطلاق، نحن ندافع عن الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة لجميع أعضاء المجتمع الدولي”.