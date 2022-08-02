الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولى عاجل لوقف حملات التصعيد الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى لمدينة جنين ومخيمها، ما أدى إلى ترويع وإرهاب المواطنين الفلسطينيين، بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، بما رافقه من ارتكاب جرائم أدت إلى استشهاد الفتى ضرار الكفرينى "17 عاما"، ووقوع عدد آخر من الإصابات واعتقال عدد آخر من المواطنين.





وأكدت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - أن الطريقة الهمجية التى تعاملت بها قوات الاحتلال مع المواطنين الفلسطينيين أثناء اعتقالهم تعبر عن مدى تفشى ثقافة العنف والكراهية والعنصرية فى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ومراكز صنع القرار وإصدار التعليمات والأوامر فى دولة الاحتلال، وهى شكل آخر من أشكال التعامل الوحشى لقوات الاحتلال مع المواطنين الفلسطينيين، فى استباحة غير مسبوقة لحياتهم. وطالبت الوزارة، بتدخل دولى عاجل لوقف حملات التصعيد الإسرائيلى، وإجبار دولة الاحتلال الكف عن ارتكاب الانتهاكات والجرائم واحترام الجهود الدولية المبذولة لاستعادة الأفق السياسى لحل الصراع.

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