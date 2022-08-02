الحكومة الكويتية الجديدة تؤدى اليمين الدستورية أمام ولى العهد

جدة - نرمين السيد - أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية بقصر بيان، أمام ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.





وضم تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة 12 وزيرا، طلال خالد الأحمد الصباح، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة، ومحمد عبداللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وعيسى أحمد محمد حسن الكندرى وزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمرانى ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة.

والدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية، والدكتورة رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وعبدالرحمن بداح المطيرى وزيرا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب، والدكتور على فهد المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى، والمستشار جمال هاضل سالم الجلاوى وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، والدكتور خالد مهوس سليمان السعيد وزيرا للصحة، وعبدالوهاب محمد الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعلى حسين على الموسى وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ، وفهد مطلق نصار الشريعان وزيرا للتجارة والصناعة ووزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

وقال ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، إن الحكومة الجديدة أمام مسؤوليات كبيرة وأمانة عظيمة تحملها تجاه الوطن والمواطنين والتى أنتم أهل لها لا سيما فى هذه المرحلة المهمة التى تتطلب مضاعفة الجهود والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية والبناء فى البلاد والعمل على تحقيق الطموحات التى يتطلع إليها الجميع وتجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة، يجب العمل على حل مشاكل المواطنين التى يواجهونها فى الوزارات والدوائر الحكومية.

من جهته، قال الشيخ أحمد نواف رئيس الحكومة الكويتية، إن أمانة تسيير مسؤولية العمل الوزارى فى فترة من تاريخ وطننا الغالى حافلة بالتحديات الجسام وتتطلب بذل كل الجهد وتقديم الغالى والنفيس لتحقيقات متطلباتها.

وأشار إلى توجيهات القيادة السياسية بتسخير كل الطاقات من أجل رفعة الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين والعمل على تصحيح المسار السياسى فى المرحلة المقبلة.