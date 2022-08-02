مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الأوقاف الإسلامية فى القدس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته وساحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومى الجمعة والسبت، فى محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزمانى فى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.