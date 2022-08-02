جدة - نرمين السيد - وقال المركز الإعلامى لمحور تعز - وفقا لقناة "اليمن الإخبارية"، اليوم الثلاثاء - إنه خلال تلك الخروقات الحوثية سقط 17 قتيلًا و104 من أفراد الجيش منذ الإعلان عن بدء الهدنة فى الثانى من أبريل الماضى.
وأكد المركز رصد 54 محاولة تسلل وألف و836 استهدافا، منها 511 عملية قنص و406 قصوف مدفعية و504 عمليات استطلاع بطيران مسير و135 استهدافًا بطيران مفخخ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليمن.. 3451 خرقا من ميليشيا الحوثى منذ بدء الهدنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.