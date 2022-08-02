اليمن.. 3451 خرقا من ميليشيا الحوثى منذ بدء الهدنة

جدة - نرمين السيد - وقال المركز الإعلامى لمحور تعز - وفقا لقناة "اليمن الإخبارية"، اليوم الثلاثاء - إنه خلال تلك الخروقات الحوثية سقط 17 قتيلًا و104 من أفراد الجيش منذ الإعلان عن بدء الهدنة فى الثانى من أبريل الماضى.

وأكد المركز رصد 54 محاولة تسلل وألف و836 استهدافا، منها 511 عملية قنص و406 قصوف مدفعية و504 عمليات استطلاع بطيران مسير و135 استهدافًا بطيران مفخخ.