العالم اليوم - موديز تؤكد.. الزخم الاقتصادي يتباطأ بأميركا ومنطقة اليورو

انتم الان تتابعون خبر موديز تؤكد.. الزخم الاقتصادي يتباطأ بأميركا ومنطقة اليورو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 12:21 مساءً - قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، أمس الاثنين، إن البيانات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو تشير إلى تباطؤ "الزخم الاقتصادي".

وتوقعت موديز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة بنسبة 2.1 بالمئة هذا العام، وبنسبة 1.3 بالمئة في عام 2023.

وانكمش اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية، أكبر اقتصادات العالم، بنسبة 1.3 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يستوفي تعريف "الركود" بشكل فني، ولكن بعض الخبراء يقولون إن الاقتصاد ليس في حالة ركود، بحسب مقاييس أوسع للنشاط الاقتصادي.

وتتوقع وكالة موديز أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة، ليصل سعر الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 3.50 بالمئة و3.75 بالمئة بحلول نهاية العام، وأن يرتفع فوق 4.0 بالمئة بحلول شهر مارس 2023.

وقالت الوكالة إنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة اليورو بنسبة 2.2 بالمئة في 2022 و0.9 بالمئة في 2023.

وأضافت أنها تتوقع أن يشرع البنك المركزي الأوروبي في مسار لتشديد السياسة النقدية على مدار اجتماعاته المقبلة.