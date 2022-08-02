العالم اليوم - النفط يتراجع وسط ترقب لاجتماع أوبك+

انتم الان تتابعون خبر النفط يتراجع وسط ترقب لاجتماع أوبك+ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 12:21 مساءً - هبطت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، بفعل توقعات قاتمة للطلب العالمي على الوقود، بعد صدور بيانات تشير إلى تباطؤ عالمي في قطاع الصناعات التحويلية، بينما يجتمع منتجو النفط في تكتل أوبك+ هذا الأسبوع لاتخاذ قرار بخصوص زيادة الإمدادات.

وكشفت مسوح أمس الاثنين أن المصانع في أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا واجهت صعوبة لتعزيز النشاط في يوليو مع تعثر الطلب العالمي وفرض الصين لقيود صارمة لمكافحة كوفيد-19، الأمر الذي أبطأ الإنتاج.

وبحلول الساعة 0817 بتوقيت غرينتش انخفض سعر خام برنت 1.40 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 98.63 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارا أو 1.1 بالمئة إلى 92.89 دولار للبرميل.

وقال مصدران من ثمانية في أوبك+ لرويترز إنه ستجري مناقشة زيادة متواضعة في الإنتاج لشهر سبتمبر، في حين قال الباقون إن من المرجح الإبقاء على مستوى الإنتاج الراهن.

كما يترقب المستثمرون البيانات الأسبوعية للمخزونات الأميركية، حيث يتوقع محللون انخفاض مخزونات الخام والبنزين الأميركية.

ومن المنتظر أن يعلن معهد البترول الأميركي أول تقرير لهذا الأسبوع في الساعة 2030 بتوقيت غرينتش.