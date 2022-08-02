تايوان.. مطار تايبيه يتلقى تهديدات بوجود قنابل قبيل زيارة بيلوسى

جدة - نرمين السيد - تلقى مطار العاصمة التايوانية تايبيه تهديدات بوجود قنابل، اليوم الثلاثاء، قبيل الزيارة المرتقبة لرئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، حسبما نقلت قناة "العربية" عن وسائل إعلام فى تايوان.





وقالت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" الإخبارية، إنه من المقرر أن تزور بيلوسى تايوان، اليوم الثلاثاء، حيث قالت الولايات المتحدة إن التهديدات الصينية لن تخيفها، خصوصا بعدما أعلنت بكين أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي" إذا قامت رئيسة مجلس النواب الأمريكى بالرحلة إلى الجزيرة التى تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها.

ووفقًا لـ "رويترز"، أفادت المصادر بأن بيلوسى، التى بدأت رحلة آسيا فى وقت سابق يوم الاثنين فى سنغافورة، كان من المقرر أن تقضى ليلة الثلاثاء فى تايوان.

وأكدت وزارة الخارجية التايوانية إنه ليس لديها تعليق على التقارير المتعلقة بخطط سفر بيلوسى، لكن البيت الأبيض - الذى لم يؤكد الرحلة - قال إن لها الحق فى الذهاب.

وقال المتحدث باسم الأمن القومى بالبيت الأبيض جون كيربى للصحفيين فى واشنطن إن ردود الصين قد تشمل إطلاق صواريخ بالقرب من تايوان، أو القيام بأنشطة جوية أو بحرية واسعة النطاق، أو المزيد من "الادعاءات القانونية الزائفة" مثل تأكيد بكين أن مضيق تايوان ليس ممرًا مائيًا دوليًا.

وأضاف كيربي: "لن نأخذ الطُعم ولن نشارك فى قعقعة السيوف. وفى الوقت نفسه، لن نخاف".

ووسط تكهنات واسعة النطاق بشأن ما إذا كانت ستتوقف فى تايوان، قال مكتب بيلوسى يوم الأحد إنها تقود وفدا من الكونجرس إلى المنطقة سيشمل زيارات إلى سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان. ولم يذكر تايوان.