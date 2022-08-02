حادث خطير.. الأمم المتحدة تدين استهداف قوات حفظ السلام بالكونغو

جدة - نرمين السيد - وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، عبر جوتيريش عن تعازيه لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدى، فى الحادث الذى وقع بداية الأسبوع المتعلق بقوات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فى كاسيندى على حدود جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وبحسب بيان ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمى، عبر الأمين العام للأمم عن غضبه من "الحادث الخطير" الذى وقع على حدود جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وقال البيان، إن الأمين العام يشعر بالحزن والاستياء بسبب الخسائر فى الأرواح والإصابات الخطيرة خلال هذا الحادث.

وشدد الأمين العام، بأقوى العبارات على ضرورة إرساء المساءلة عن هذه الأحداث.

من جهتها، قالت بينتو كيتا الممثلة الخاصة ورئيسة بعثة مونوسكو، فى بيان، إن جنود لواء التدخل التابع لقوة البعثة فتحوا النار على المركز الحدودى لأسباب غير مبررة، ما تسبب فى خسائر فى الأرواح وإصابات خطيرة".

وأجرت الأمم المتحدة اتصالات مع البلد الأصلى لقوات حفظ السلام بهدف الشروع بالإجراءات القضائية على وجه السرعة بمشاركة الضحايا والشهود ليتنسى إصدار العقوبات المناسبة.