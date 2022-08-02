نحتاج إلى أشهر.. أوكرانيا تتحدث عن تصدير الحبوب

جدة - نرمين السيد - حذر أولكساندر كوبراكوف وزير البنية التحتية الأوكرانى، اليوم الثلاثاء، من أن صادرات بلاده من الحبوب قد تحتاج إلى أشهر عديدة حتى تصل إلى مستويات ما قبل نشوب الأزمة مع روسيا.





وقال كوبراكوف - فى لقاء أجراه مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية نُشر فى عدد اليوم - إن عددًا قليلاً فقط من السفن ستغادر منطقة أوديسا الأوكرانية فى الأسبوعين المقبلين، محذرًا من أن الأمر سيستغرق شهورًا قبل أن تصل صادرات الحبوب من أوديسا والموانئ المجاورة إلى مستويات ما قبل الحرب، ومن ثم معالجة أزمة الغذاء العالمية.

وأضاف - فى حديثه الذى أجراه بعد مغادرة سفينة نقلت الذرة من أوديسا إلى لبنان يوم أمس وكانت الأولى بموجب اتفاق بين روسيا وأوكرانيا جرى بوساطة الأمم المتحدة الشهر الماضى - أنه لا يتوقع مغادرة أكثر من خمس سفن فى الأسبوعين المقبلين من موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفدينى.

وأشار إلى أن 194 سفينة تحمل الحبوب غادرت الموانئ الأوكرانية فى أغسطس الماضى، بما فى ذلك ميناء ماريوبول الذى تسيطر عليه روسيا الآن، ووفقًا لشركة برايمار لخدمات الشحن، وهى شركة سمسار سفن مدرجة فى لندن، تعاملت أوديسا وتشورنومورسك وبيفدينيى سابقًا مع حوالى 60% من جميع صادرات الحبوب الأوكرانية.

وتابع فى المقابلة: "سيكون أول أسبوعين نظامًا تجريبيًا لاختبار الاتفاق، حيث سنعمل على خروج سفينة أو اثنتان أو ثلاث سفن، وبعد ذلك سنستقبل أول ثلاث سفن قادمة إلى الداخل، وفى غضون شهر إلى شهر ونصف، آمل أنه إذا سار كل شيء كما هو مخطط له، فإن السوق العالمى سيرى أن هذه الآلية تعمل وأن التأمين متاح ما سوف يؤدى إلى تبسيط العملية برمتها".

وأبرزت "فاينانشيال تايمز" أن ما لا يقل عن 16 سفينة محاصرة فى الموانئ الأوكرانية بشحنات وطواقم عمل ينتظرون السلطات لاختبار ممر آمن يُجنبهم الألغام البحرية - التى وضعتها كل من روسيا وأوكرانيا - وتهديد الصواريخ الروسية، فيما تعهدت موسكو بعدم استهداف السفن التى تنقل الغذاء إذا كان بإمكانها إجراء عمليات تفتيش مشتركة للتأكد من أن السفن العائدة لا تحتوى على أسلحة.

ونتيجة للأزمة، ارتفعت أسعار القمح والذرة والزيوت النباتية فى أعقاب العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا التى بدأت فى فبراير الماضى غير أن احتمالية إعادة فتح ممر البحر الأسود، إلى جانب المخاوف من وقوع ركود عالمى، أدت مؤخرًا إلى انخفاض أسعار السلع الزراعية.

وفى الوقت نفسه، قالت مسؤولة فى الأمم المتحدة إن عالم الشحن التجارى ينتظر ليرى كيف سارت الرحلات الأولى، وهذا هو السبب فى أن إبحار سفينة رازونى انطوى على أهمية كبيرة للغاية نحو بناء الثقة وإظهار أن السفن يمكنها الدخول والخروج بأمان.

وقال كريس ماكجيل، رئيس قسم تأمين الشحن البحرى فى شركة التأمين أسكوت، إنه قلق بشأن دقة ممرات الأمان لأن المد فى البحر الأسود يمكن أن يحرك الألغام.