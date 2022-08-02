العالم اليوم - التوتر الصيني الأميركي يلقي بظلاله على تحركات أسهم أوروبا

انتم الان تتابعون خبر التوتر الصيني الأميركي يلقي بظلاله على تحركات أسهم أوروبا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 11:16 صباحاً - هبطت الأسهم الأوروبية، بعد أن عززت بيانات مصانع عالمية ضعيفة مخاوف من تباطؤ اقتصادي، في حين ساد التوتر الأسواق قبيل زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي المرتقبة لتايوان.

وبحلول الساعة 7:08 بتوقيت غرينتش انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة.

وذكرت ثلاثة مصادر أن من المتوقع أن تصل بيلوسي إلى تايوان اليوم الثلاثاء، وقالت الولايات المتحدة إنها لن ترضخ لترهيب تهديدات الصين بأنها "لن تقف مكتوفة الأيدي" إذا زارت بيلوسي الجزيرة التي تعتبرها جزءا من أراضيها.

وأنهت الأسهم الأوروبية الجلسة السابقة على انخفاض بعد تراجع أسهم الطاقة في أعقاب نزول أسعار الخام بعد بيانات تصنيع ضعيفة من شتى أنحاء الولايات المتحدة وأسيا وأوروبا جددت المخاوف المرتبطة بالطلب.

لكن قطاع الطاقة الأوروبي تلقى دعما من نتائج قوية لشركة بي.بي النفطية المدرجة في لندن التي صعد سهمها 3.1 بالمئة بعد إعلان الشركة أن أرباحها للربع الثاني فاقت التوقعات.