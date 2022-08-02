العالم اليوم - بعد انقراضها.. نوع من الزواحف يعود للتكاثر في الإكوادور

انتم الان تتابعون خبر بعد انقراضها.. نوع من الزواحف يعود للتكاثر في الإكوادور من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 11:16 صباحاً - استطاعت إغوانة برية، انقرضت قبل نحو قرن من إحدى جزر غالاباغوس، أن تتكاثر فيها مجددا بشكل طبيعي، بعد إعادة إدراجها فيها.

وقالت وزارة البيئة الإكوادورية إن فريقا تابعا لأكاديمية العلوم في كاليفورنيا لاحظ بين سنتي 1903 و1906 انقراض زواحف من نوع كونولوفوس سوبكريستاتوس، وهي أحد أنواع الإغوانة البرية الثلاثة التي تعيش في أرخبيل، جزيرة سانتياغو.

وسنة 2019، أدخلت إدارة متنزه غالاباغوس الوطني أكثر من ثلاثة آلاف إغوانة أحضرتها من جزيرة قريبة لاستعادة النظام البيئي الطبيعي لسانتياغو الواقعة وسط الأرخبيل.

وأصبحت سلسلة الجزر المعزولة هذه شهيرة نتيجة ملاحظات وضعها الجيولوجي وعالم الطبيعة البريطاني تشارلز داروين، الذي أحصى عام 1835 عددا كبيرا من الإغوانة من أعمار متنوعة في سانتياغو.

وقال مدير متنزه غالاباغوس الوطني داني رويدا "بعد 187 سنة، نشهد مجددا أعدادا طبيعية من الإغوانا البرية من ضمنها مجموعة من الإغوانا البالغة وأخرى أصغر سنا، وهو ما يشكل إنجازا كبيرا، ويعزز آمالنا فيما يتعلق بإعادة إدخال الأنواع إلى الجزر"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وتعد جزر غالاباغوس الواقعة على بعد حوالي ألف كيلومتر من ساحل الإكوادور موطنا لنباتات وحيوانات فريدة ومدرجة ضمن التراث الطبيعي العالمي.