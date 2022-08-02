نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن moe.gov.ye بالاسم على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية وخطوات استخراج النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن, يواصل الآلاف من الطلاب وطالبات الثانوية العامة في دولة اليمن بالبحث عن نتيجة الثانوية العامة بالأخص بعد إعلان نتيجة الصف التاسع اليمن لهذا العام 2022, فقد أنهي الطلاب الامتحانات يوم 2 من شهر يوليو 2022 وكانت الإمتحانات في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا حيث أكد وزارة التربية والتعليم اليمنية أن عملية تصحيح الامتحانات ستبدأ فور الانتهاء من الامتحانات وبالفعل بدأ التصحيح ورصد الدرجات ولكن حتى الآن لم يتم الانتهاء من التصحيح وهذا ما جعل الطلاب يشعرون بالخوف و القلق الشديد بشأن النتيجة.

رابط نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن

تأخرت وزارة التربية والتعليم اليمنية الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة اليمن لهذا العام 2022, حيث كان من المفترض أن يتم الإعلان عن النتيجة يوم 24 يوليو 2022, ولكن أعلنت الوزارة عن تأجيل موعد الإعلان عن النتيجة وحتى الآن لم تحدد موعد إعلان النتيجة, ولكن حددت وزارة التربية والتعليم اليمنية أنه فور الانتهاء من عملية التصحيح واعتماد النتيجة سوف تعلن عن ذلك, وسيتم تفعيل رابط النتيجة, وأوضحت أن طريقة استخراج نتيجة الثانوية العامة 2022 اليمن وهي إلكتروني عبر موقع نتائج وزارة التربية والتعليم.

خطوات استخراج نتيجة الصف التاسع اليمن 2022

أدي ما يقارب 100 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة من القسمين العلمي والأدبي حيث انتهى القسم العلمي الامتحانات يوم 5 يوليو الماضي والقسم الادبي 2 يوليو 2022, ومن ذلك الوقت تستمر محركات البحث في الاستمرار بالبحث عن النتيجة, حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال الايام القليلة القادمة, على جميع الطلاب مراقبة اعتماد النتيجة وظهورها, ويمكن للطلاب استخراج النتيجة بالخطوات التالية:

من المفترض تفعيل رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة اليمن فور اعتماد النتيجة والكشف عن أسماء الاوائل.