نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان أرقام وأسماء المقبولين في كلية الملك فهد الأمنية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كلية الملك فهد الأمنية أصبح البحث عنها الآن متزايد بشكل كبير للغاية، حيث أن الإدارة العامة المسؤولة عن قبول المركزي الخاص بوكالة الوزارة الداخلية للشؤون العسكرية قامت بالإعلان رسميًا عن نتائج الطلاب الذين سوف يترشحون للقبول المبدئي لدورة بكالوريوس العلوم الأمنية، حيث أن هذه الدورة هي رقم 66 الخاصة للعام الدراسي 1444 هجريًا، ويستطيع الطلاب معرفة نتيجة الترشيح الخاصة بهم من خلال الموقع الإلكتروني أبشر توظيف الخاص بوزارة الداخلية السعودية jobs.sa.

رابط الاطلاع على نتائج القبول في كلية الملك فهد الأمنية

الإدارة المسؤولة عن كلية الملك فهد الأمنية قامت بتخصص موقع إلكتروني يتم من خلاله إظهار نتائج المرشحين للقبول، وهو من خلال منصة أبشر توظيف الخاصة بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، ويمكنك الدخول على المنصة مباشرة من هنا.

جامعة جازان تستقبل أكثر من 23 ألف طلب

جامعة أخرى في المملكة العربية السعودية، أعلنت الإدارة الخاصة بها أن تستقبل هذا العام 1444 هجريًا 23 ألف طلب إلكتروني خاص بالالتحاق والقبول ببرنامج البكالوريوس وكذلك شهادة الدبلوم.

كذلك قام الدكتور أحمد فقيهي وهو عميد القبول والتسجيل في جامعة جازان في المملكة السعودية أن البوابة الخاصة بالقبول كان العدد بها متزايد للغاية هذا العام، حيث أن عدد الطلبات الخاصة بالتقديم قد وصلت إلى 23 ألف و663 طلب، وهذه الطلبات توزعت على النحو التالي:

كان عدد الذكور المتقدمين بالطلب للجامعة 7 آلاف و 644.

بينما كان عدد الإناث المتقدمات بالطلب لجامعة جازان 16 ألف و19.

بينما كانت النسبة الخاصة بالنساء والذكور أعلى 75 فأعلى حوالي 10 آلاف و 962 متقدم ومتقدمة.

موعد إعلان نتائج المرشحين في جامعة جازان بالمملكة

الدكتور فقيهي صرح بأن جامعة جازان بالمملكة العربية السعودية، سوف تقوم بالإعلان عن أسماء المرشحين للقبول يوم الأربعاء القادم، كما أنه أشار إلى أهمية الاطلاع على الجدول الزمني ودليل القبول المعلن عنه والضرورة المتابعة المستمر للطلب من خلال البوابة الإلكترونية، كما أنه أضاف قائلًا يجب على الطلبة المترشحين التأكد من القبول وذلك قبل نهاية الموعد المحدد في الجدول الزمني، من خلال حساب الطالب المقدم في بوابة القبول.