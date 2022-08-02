كيفية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1444 .. الضمان الاجتماعي المطور هو أحد برامج الدعم وكذلك التنمية التي تقدمها الحكومة في المملكة العربية السعودية من أجل القضاء على الفقر وتحسين مستوى الدخل ومساعدة متوسطي الدخل في المعيشة ومواجهة الغلاء ولذلك يحظى باهتمام كبير من قبل المسؤولين وكذلك المواطنين ويبحث الكثيرين هذه الآونة عن الكيفية والطريقة التي يمكنهم بها تحديث البيانات الخاصة بالضمان الاجتماعي للعام الهجري الجديد 1444 علمًا بأن الضمان الاجتماعي مرتبط بأكثر من برنامج دعم ويحقق للمواطن أهداف لحماية المجتمع عن طريق الدعم النقدي وخدمات التأهيل والتمويل وكذلك التدريب وتمكين الموظفين وتطوير قدراتهم وبعدها التسكين في الوظائف المختلفة فقد أطلقت على هذا السياق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام الضمان الاجتماعي المطور والخديث الذي يهدف إلى حصر الفئات الأكثر احتياجاً وفقًا لتطلعات المملكة بالقضاء على الفقر وانحساره ودعم الأسر المحتاجة سواء من أموال الزكاة أو الإعانات من خزينة الدولة لتحسين مستوى معيشتهم.

كيفية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1444

فإذا كنت قد قمت بالتسجيل مسبقًا في برنامج الضمان الاجتماعي المطور فيجب عليك الدخول لتحديث بياناتك وكذلك بشكل مستمر دوري كلما طلب منك ذلك التحديث فكل ما عليك فعله هو:-

زيارة الموقع الرسمي لـ وزارة الموارد البشرية على شبكة الإنترنت.

وتسجيل دخولك وذلك بإضافة اسم المستخدم وكتابة الرقم السري والدخول.

وبعدها اختيار منصة النفاذ الوطني وتسجيل دخولك فيها وتأكد من صحة معلوماتك.

وبياناتك الشخصية الاسم الأول والأب والجد والعائلة والحالة الاجتماعية والحالة الوطنية .

وكذلك الجنسية وتختار الانتقال للخطوة التالية وبعدها تدخل البيانات الخاصة بالبريد والمنطقة والعنوان والحي والشارع.

وهاتف المنزل والتالي ثم تدخل حسابك البنكي وتوافق على الشروط والأحكام الموجودة .

وتجيب على العملية الحسابية كإجراء روتيني سيظهر أمامك وبعدها سيرسل إليك رسالة تأكيد عبر الهاتف المحمول.

طرق الدعم بالضمان الاجتماعي

وإذا كنت ترغب في معرفة البرامج الخاصة بالضمان الاجتماعي 1444