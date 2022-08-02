دخول جداره 1444 تسجيل في الوظائف التعليمية شروط الوظائف الإدارية المتاحة

إليكم أبرز وأهم شروط التسجيل في جداره 1444هـ وقائمة الوظائف التي قامت بالكشف عنها الخاصة بالإدارة، حيث قامت وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية بالكشف عن وجود وظائف إدارية شاغرة في الكثير من قطاعات السعودية الحكومية، وأنشأت منصة “جدارة” حتى تقوم بالكشف عن تلك الوظائف حيث يكون من السهل معرفة الوظائف والتقديم عليها توفيرًا على المواطن الجهد والوقت كما أنه يمنع الزحام كنوع من أنواع الإجراءات الاحترازية من عدوى فيروس كورونا المستجد.

شروط التسجيل في جداره 1444هـ للوظائف الإدارية

جنسية الشخص المتقدم يجب أن تكون هي الجنسية السعودية أصلًا ومنشئًا.

وجود حساب خاص بالشخص المتقدم على منظومة جدارة الرسمية.

تناسب الوظيفة التي تقوم بالتقديم عليها مع تخصصك العلمي الذي قمت بدراسته طوال فترة تعليمك وحصولك على تقديم في المؤهل العلمي.

اجتياز الشخص المتقدم الاختبار الخاص بالرخصة المهنية للإداريين لأنه يقوم بالتقديم على الوظائف الإدارية.

كما يجب عليه أن يجتاز اختبار القدرات المعرفية لأي وظيفة من وظائف الخدمة المدنية المقدمة من قبّل الوزارة.

خطوات التسجيل في وظائف جدارة 1444هـ

هناك خطوات أساسية يقوم التقدم باتباعها حتى يتم تسجيله في الوظائف الإدارية من وزارة الخدمة المدنية السعودية والخطوات هي كالآتي:-