نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول جداره 1444 تسجيل في الوظائف التعليمية شروط الوظائف الإدارية المتاحة في المقال التالي
إليكم أبرز وأهم شروط التسجيل في جداره 1444هـ وقائمة الوظائف التي قامت بالكشف عنها الخاصة بالإدارة، حيث قامت وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية بالكشف عن وجود وظائف إدارية شاغرة في الكثير من قطاعات السعودية الحكومية، وأنشأت منصة “جدارة” حتى تقوم بالكشف عن تلك الوظائف حيث يكون من السهل معرفة الوظائف والتقديم عليها توفيرًا على المواطن الجهد والوقت كما أنه يمنع الزحام كنوع من أنواع الإجراءات الاحترازية من عدوى فيروس كورونا المستجد.
شروط التسجيل في جداره 1444هـ للوظائف الإدارية
- جنسية الشخص المتقدم يجب أن تكون هي الجنسية السعودية أصلًا ومنشئًا.
- وجود حساب خاص بالشخص المتقدم على منظومة جدارة الرسمية.
- تناسب الوظيفة التي تقوم بالتقديم عليها مع تخصصك العلمي الذي قمت بدراسته طوال فترة تعليمك وحصولك على تقديم في المؤهل العلمي.
- اجتياز الشخص المتقدم الاختبار الخاص بالرخصة المهنية للإداريين لأنه يقوم بالتقديم على الوظائف الإدارية.
- كما يجب عليه أن يجتاز اختبار القدرات المعرفية لأي وظيفة من وظائف الخدمة المدنية المقدمة من قبّل الوزارة.
خطوات التسجيل في وظائف جدارة 1444هـ
هناك خطوات أساسية يقوم التقدم باتباعها حتى يتم تسجيله في الوظائف الإدارية من وزارة الخدمة المدنية السعودية والخطوات هي كالآتي:-
- قم بالدخول على رابط منصة “جدارة” الإلكترونية ويقوم بعمل حساب جديد بالنقر على خيار “تسجيل مستخدم جديد”.
- في حالة أنه لديك حساب على المنصة قم بالنقر على “تسجيل دخول”.
- اكتب اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بك على حسابك.
- اكتب كل البيانات الشخصية والمعلومات المطلوبة منك على المنصة بشكل صحيح ودقيق.
- حيث أنه يتم عمل سيرة ذاتية لك حتى تقوم من خلالها بالتقديم على الوظائف.
- ثم قم بإدخال المعلومات التي تفيد حصولك على مؤهل علمي مناسب للوظيفة التي تقوم بالتقديم عليها وتناسب مؤهلاتك العلمية والشخصية.
- ابدأ في البحث عن الوظائف الشاغرة والإعلانات التي تقوم “جدارة” بالإعلان عنها وإذا كنت تعرف اسم وظيفة معينة معلن عنها قم بكتابة اسمها في مؤشر “البحث”.
- وأخيرًا سيتم عرض جميع الوظائف أمامك مع شروط وخطوات التقديم والأوراق المطلوبة منك.
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