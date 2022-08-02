شروط تمويل البنك العربي والأوراق المطلوبة وأهم مميزات البنك العربي، أصبحت البنوك المصرفية تتنافس فيما بينها في تقديم الخدمات المختلفة التي تهم العملاء من المقيمين والمواطنين، وخاصة الخدمات التمويلية التي أصبحت تهم كثير من الأفراد باعتبارها العصا السحرية التي تحقق آمال العديد من الشباب وكبار السن الذي لا يمكنهم الواقع المالي من تحقيق ما يريدون تحقيقه من بناء أو استثمار أو زواج، وغيرها من الأمور التي تتطلب أموال طائلة، وهنا يقدم البنك العربي قروض متنوعة تناسب كافة الفئات وكافة الطبقات بطرق مختلفة في السداد تناسب الجميع وذلك على شهور أو سنوات ممتدة تصل إلى 10 سنوات، كما يصل مبلغ التمويل إلى 2 مليون جنيه كحد أقصى للتمويل، فهيا بنا نتعرف على شروط التمويل من البنك العربي.

شروط تمويل البنك العربي 2022

يمكن للموظفين وأصحاب المهن الحرة وغيرهم من المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية الاستفادة من قروض البنك العربي، ولكن بتحقق الشروط التالية:

الدخل الشهري للمتقدم يجب أن يكون 1000 ريال سعودي على الأقل.

العمل بالوظيفة الحالية له لمدة 6 شهور على الأقل.

يجب أن يكون عمر المتقدم للقرض 21 فأكثر، كما يجب ألا يزيد عمره عن 60 عام عند الانتهاء من سداد القسط الأخير.

مميزات قروض البنك العربي

مميزات قروض البنك العربي

يمنح البنك تمويلات تصل إلى 2 مليون ريال باعتبار هذا الحد الأدنى للتمويل.

تصل إلى 2 مليون ريال باعتبار هذا الحد الأدنى للتمويل. يمكن السداد خلال فترة تصل إلى 6 سنوات.

يتيح إمكانية التأمين على الحياة.

يمكن الاقتراض مرة أخرى من البنك ذاته عند مرور 6 شهور على القرض الأول.

إذا لم يبلغ راتب المواطن الحد الأدنى للاقتراض، يمكن منح قرض مشترك للأقارب من الدرجة الأولى.

يوفر البنك فريق مبيعات مهتمه راحة العميل، والرد على تساؤلاته.

يمنح البنك العملاء فائدة تبدأ من 16٪، وتصل إلى 20٪.

منح العميل فائدة سنوية مناقصة.

الأوراق المطلوبة لقرض البنك العربي