موعد صرف راتب التقاعد الجديد 1444 .. يسأل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن الراتب الخاص بالتقاعد الجديد وموعد صرفه وذلك وفق جدول ثابت طبقًا للمؤسسة العامة المختصة بالتعاون مع وزارة المالية وذلك من أجل صرف رواتب التقاعد بشكل مستمر وثابت وكذلك الإعلان عن الصرف ورسمي قبل موعد الجدول المحدد وكانت تلك المؤسسة المختصة بالتقاعد في السعودية أعلنت في وقت سابق عن جدول خاص بصرف رواتب التقاعد الجديدة للعام الهجري 1444 بشكل ثابت شهريًا ووفقًا للجدول فالمقرر أن يكون معاد الصرف بشكل شهير من يوم 27 محرم أو 25 أغسطس وذلك بالتزامن مع الصرف الأساسي والعام الجديد فليس له مواعيد محددة للصرف الخاص بالرواتب .

موعد صرف راتب التقاعد الجديد 1444

جاء ذلك التعاون بين المؤسسة ووزارة المالية السعودية من أجل صرف الرواتب الخاصة بالمتقاعدين بشكل شهري تقريبًا .

ويحدد من 25 في كل شهر كأساس لإيداع رواتب التقاعد في الحسابات الخاصة بالأفراد المتقاعدين في كل البنوك.

وكذلك المصروفات المالية وإن كان اليوم موافق للجمعة يودع المبلغ الخاص بالراتب قبلها بيوم واحد كما يحدث في شهر سبتمبر

طريقة الاستعلام عن رواتب التقاعد التأمينات الاجتماعية

إذا أردت الاستعلام عن الرواتب الخاصة بالتقاعد فكل ما عليك فعله هو.

الدخول على موقع المؤسسة العامة للتقاعد من أي هاتف جوال وبعدها تختار الخدمات الإلكترونية .

وتنقر على التعريف بالمعاش من قائمة الخدمات وبعدها تختار ابدأ الخدمة .

وتقوم تلقائيًا بإدخال رقم الهوية الخاص بك وكذلك كلمة المرور أو الدخول باستخدام بيانات النفاذ الوطني الموحدة.

وستظهر لك كافة المعلومات الخاصة بمعاش أو راتب التقاعد فوريًا.

طرق التأكد من إيداع الراتب